Lucía Rivera tiene un nuevo (y misterioso) amor: el beso que lo dice todo

Lucía Rivera sonríe de nuevo al amor. Desde que rompiera, en diciembre de 2022, su relación sentimental con Nacho Méndez, un jugador de fútbol asturiano que entonces militaba en las filas del Sporting de Gijón, la hija de Blanca Romero no se había dejado ver, al menos públicamente, en compañía de nadie especial. Hasta ahora, cuando ha compartido una imagen en su perfil en Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores, junto a un miserioso joven en la que aparecen dándose un beso.

Aunque la joven no ha querido desvelar de quién se trata ni donde se encuentran, lo cierto es que son varios los medios que comunicación que apuntan a que se trata de Fernando Wagner Sampol, un corredor de bolsa de su misma edad, con el cabello oscuro y ojos profundos, que creció y estudió en Palma; con quien la joven estaría surcando, precisamente, las aguas de la isla Balear a bordo de un barco. La pareja, según desvela la revista ¡Hola!, habría recorrido las calles laberínticas del casco antiguo de Mallorca en compañía de su perro, al tiempo que ha disfrutado de unos días de sol, mar y playa.

Lucía Rivera, junto a un misterioso hombre. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que en la instantánea que Lucía ha compartido, ambos se muestran especialmente contentos y muy cómplices. Algo que no ha pasado desapercibido para los internautas, que ya especulan sobre el cuándo y dónde se habrían conocido los tortolitos. Lucía Rivera, cabe destacar aquí, es muy celosa de su intimidad, de modo que no es habitual que comparta este tipo de imágenes de sus relaciones en redes sociales, a no ser que se trate de algo serio y mínimamente consolidado.

Las últimas relaciones de Lucía Rivera