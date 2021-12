La Navidad ya está tocando la puerta y las familias empiezan a planear cómo afrontarán los festejos. Uno de los interrogantes es saber la organización que llevarán a cabo los hermanos Rivera en un año en el que uno de sus integrantes, Kiko Rivera, ha dado un paso al lado respecto a su familia. ¿Harán Francisco, Cayetano y Kiko la clásica comida navideña? Lourdes Montes responde a esta y otras cuestiones.

La mujer de Francisco Rivera se encuentra en un momento vital impresionante. Durante las últimas semanas, la modista ha estado completamente volcada en las obras para la apertura de la nueva tienda de su firma textil, Miabril. El negocio ya está funcionando y no hay día que la sevillana no se pase por allí para supervisar que todo está correctamente. En una de sus salidas de la tienda, Lourdes Montes ha atendido a los medios de comunicación que allí le esperaban y que le han acompañado durante su paseo haciendo recados.

La andaluza reconoce que está muy ilusionada con el traslado de su negocio «ya nos hacía falta, que el otro sitio se nos quedaba muy pequeño». La empresaria apunta que «ya tocaba volver, a nosotros nos hacía falta un cambio y estamos muy ilusionados de volver a lo nuestro», dice con una sonrisa.

Sobre las Navidades, Lourdes Montes lo tiene claro: «En familia, claro que sí». Pero da algunos detalles más sobre cómo serán las reuniones: «Todavía no sabemos cómo nos repartiremos los días, pero en familia». Desvela que sí que habrá reunión entre los Rivera, pese a que Kiko Rivera prendió la llama hace poco al asegurar que su hermano favorito es Cayetano Rivera. Una confesión a la que la mujer de Francisco no da importancia. Asimismo no cree que haya conflicto alguno entre ellos y no descarta la posibilidad de que no haya anfitrión sino de que vayan a comer a un restaurante, como ya hicieran en 2020. Tampoco se quiere pronunciar sobre los rumores que apuntan a un nuevo hijo secreto de Riverita.

Tanto Lourdes Montes como Francisco Rivera han pasado el puente de diciembre en su casa de Sevilla. No han realizado ningún viaje y han preferido quedarse tranquilos en casa, disfrutando de la compañía y el amor mutuo. El diestro ha aprovechado estos instantes de paz para mostrar algunas de las fotografías que decoran su vivienda. Una de las más especiales es sin duda la que sale él de pequeño sentado en el regazo de su padre y con su madre, Carmen Ordóñez, al lado.

El matrimonio brilló con luz propia hace unos días en la fiesta que una conocida marca de champán realizó en el Teatro Real para dar la bienvenida a la Navidad. Lourdes Montes deslumbró con n vestido negro de manga larga con detalles dorados en la parte superior. Como accesorios, la mujer del diestro optó por un clutch a tono y unos pendientes brillantes.