Los detalles de la boda de Loquillo y Susana Koska tras 40 años juntos

José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico Loquillo, ha contraído matrimonio con la que ha sido su «compañera de vida» durante los últimos cuarenta años, la cineasta Susana Koska. Ha sido el propio artista quien, este martes, ha compartido la feliz noticia con sus más sesenta mil seguidores en Instagram y X (antes Twitter). «¡¡Sí!! ¡Después de 40 años juntos, Susana y yo nos hemos casado! ¡Qué vivan los novios!», ha escrito junto a una imagen de ambos en compañía del hijo que tienen en común, Cayo, cuyo parecido físico a su progenitor, a sus veintidos años, es más que notable.

La ceremonia, según ha trascendido tuvo lugar hace apenas unos días en la Laguardia, en la provincia de Álava. En concreto, en un hotel de la ciudad vasca. Hasta allí se desplazaron un reducido grupo de familiares y amigos de la pareja entre los que se encontraban dos de los autores de las mejores letras de la discogafía del cantante barcelonés: Sabino Méndez y Luis Alberto de Cuenca. El enlace se llevó a cabo por lo civil y la fiesta posterior se prolongó cerca de dieciséis horas en las que recién casados e invitados disfrutaron de la gastronomía y los vinos del País Vasco.

La de Loquillo y Susana, al margen de su ahora matrimonio, es una de las parejas más consolidadas del panorama musical en nuestro país. Ambos se conocieron en un concierto en el Autódromo de Lasarte, la sala que Santi Ugarte inauguró a principios de la década de los años ochenta en Donosti y que, en propias palabras del intérprete de Feo,fuerte y formal, era la única con una programación a la altura de los mejores clubs londinenses en aquel entonces. El cantante, de 63 años, cabe recordar aquí, dejó su Barcelona natal hace tiempo por amor. En la actualidad, vive en San Sebastián con Susana y su hijo, quien ejerce de Community Manager de su padre.

El año pasado, sin dar pista alguna de sus intenciones de formalizar su relación, Loquillo habló largo y tendido de la relación con su mujer y su hijo en una entrevista con Carlos del Amor, en La 2. «Es muy importante tener un vínculo entre dos personas y elegir bien con quién hacer ese viaje de la vida. Para mí Susana es un referente, ver la lucha que lleva desde hace más de 12 años contra el cáncer, la fuerza por seguir viva, ser una escritora excelente y no tirar la toalla, eso me ayuda muchísimo (…) cuando convives con la muerte, hablando claro, y hay una lucha vital por vivir, eso es una experiencia de vida apabullante», afirmó el cante.

Loquillo recordó, asimismo, que «los dos hemos crecido en una locura absoluta y los dos hemos aprendido mucho el uno del otro, eso es un valor tremendo en mi vida», y se sinceró sobre cómo la enfermedad de uno y otro ha sido parte de su historia de amor. «Sigue con su lucha, está preparando una nueva novela que todavía no he leído pero espero no ser el último en hacerlo. En casa hay mucho respeto sobre el trabajo del otro, eso nos lleva a que cada uno esté en su mundo haciendo su trabajo, y después lo compartimos, pero es muy importante el espacio de cada uno», dijo.

Susana Koska padece cáncer desde hace 12 años. Por su parte, Loquillo fue diagnosticado en 2021, con bocio multinodular de tiroides. Una alteración del tiroides en que toda la glándula crece de manera irregular por culpa de un estímulo anormal de una hormona hipofisaria (TSH), formando múltiples nódulos produciendo habitualmente un aumento del diámetro del cuello.