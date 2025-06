El llamamiento de Ana Obregón a Paloma Lago en televisión al no poderse poner en contacto con ella

Paloma Lago se encuentra en el centro del huracán mediático tras salir a la luz la denuncia que ha interpuesto contra Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual. Supuestamente, todo ocurrió el pasado 27 de diciembre de 2024, fecha en la que la presentadora ha asegurado que fue víctima de sumisión química por parte del ex consejero de Galicia. Por ahora, el político se encuentra a la espera de ser llamado a juicio, mientras que la modelo está completamente apartada de la vida pública. Tanto es así que su ex cuñada, Ana Obregón, ha asegurado que a día de hoy es muy difícil hablar con ella. Una situación que ha llevado a la actriz a mandarle un mensaje en riguroso directo, desde el programa presentado por Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3.

«Desde aquí, porque sé que es muy difícil hablar con Paloma, porque mi hermano lo ha intentado, lo hemos intentado y yo he podido hablar con su hijo. Paloma, no sé si nos estás viendo, pero si nos estás viendo, tienes todo, pero todo, el apoyo de la familia García Obregón, que es tu familia», expresaba mirando a cámara y provocando un sonoro aplauso entre el público. Añadía que sabía que Paloma era «muy discreta» y destacaba que, sí había decidido denunciar algo así, iban a estar ahí para ella.

«Conociendo a Paloma, como la conozco de hace muchísimos años (serán más de 30), ha sido tan discreta, que me ponía nerviosa de lo estricta que era con ella misma, todo perfecto. No es que lo que quiere es hacerse famosa porque ya lo es y tenía una vida tranquila, en su casa, que se fue para estar con sus padres […] Esto es meterse en un circo brutal, que no le gusta. Si hubiera sido Perico el de los palotes el de esta presunta agresión no hubiera salido en los telediarios», proseguía.

Sobre cómo estaba llevando esta complicada situación su hermano Javier, ex pareja de Paloma Lago, Ana ha sido clara: «Mi hermano está con hermetismo. Habrá que esperar a que haya juicio […] Mi familia siempre ha estado al margen pero le apoya. Es impactante para todos», indicaba sin entrar en mayores detalles.

Ana Obregón en un evento de Multiópticas en Madrid. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Ana Obregón mira a cámara para mostrar su apoyo hacia Paloma Lago. El pasado 5 de junio, durante un evento organizado por Multiópticas en Madrid, la actriz opinó que su ex cuñada «había hecho lo que toda mujer debe hacer cuando sufre una presunta agresión sexual». «Si Paloma lo ha denunciado, como ya dije en el programa, en un momento en el que está atravesando un duelo, porque su padre, Federico, una persona maravillosa, falleció hace cuatro meses, y ella lo estaba pasando muy mal… Entonces, si ha encontrado fuerzas para seguir adelante con una denuncia que interpuso en enero, ¿sabes? Es porque yo la creo […] Tiene todo mi apoyo […] Son momentos muy delicados y muy difíciles», sentenciaba.