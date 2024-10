Numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país se dieron cira en el evento que joyería Rabat, considerada como la mayor joyería de España, organizó en el barrio Salamanca de Madrid con motivo del lanzamiento de su nueva colección, centrada en los contrastes del diamante. Destacan aquí la actriz Greta Fernández, Sandra Gago y el ex tenista Feliciano López, Eugenia Silva, la modelo e influencer española Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, Victoria Federica o Ana Boyer, entre otros.

La hija de Isabel Preysler es embajadora de la marca desde hace varios años y es por ello que viajó a Madrid para asistir a la cita, siendo una de las primeras en llegar al lugar. Muy sonriente, Ana Boyer atendió a los medios de comunicación allí congregados expresamente para la ocasión, y lo cierto es que más allá de hacer gala de su gusto por las alhajas, habló sobre cómo es su día a día en Qatar. Aunque no sin antes hacer un inesperado llamamiento a su madre y su hermana, Tamara Falcó. «Estoy solo unos días y ya me vuelvo a Catar. Aquí tengo a mi hermana y a mi madre, que las echo mucho de menos, pero allí estamos muy bien. Mi prioridad máxima son mis hijos y cuando me siento plenamente feliz es cuando estoy con ellos», comenzó diciendo.

Ana Boyer en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«No me pesa ni siento que haya hecho ningún sacrificio pero hago un llamamiento para que mi madre y mi hermana vengan a visitarme. A nosotros nos encanta España pero por las circunstancias llevamos muchos años en Catar y de momento nos quedamos», añadió la socialité haciendo alarde, además, de lo muy unidos que están sus hijos, pese a la distancia, con Tamara Falcó e Isabel Preysler. «Mis hijos se divierten mucho con Tamara. Mi madre se tira al suelo con ellos, juegan al escondite y la ves tirada ahí escondida detrás de una mesa», añadió.

Ana Boyer reside en Doha, la capital de Catar, desde 2016. Después de mucho meditarlo, la socialité y su esposo, Fernando Verdasco, decidieron mudarse allí, junto a sus hijos en común, debido a la adhesión del tenista a un programa con beneficios del régimen del país, como es considerar al deportirsta embajador del país del Golfo Pérsico. En Catar, el matrimonio vive en un impresionante piso con terraza desde la que pueden contemplar la ciudad y el mar en toda la plenitud, a juzgar por las fotografías que la propia Ana Boyer ha compartido con sus más de 300 mil seguidores en Instagram.

Ana Boyer en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Para acudir a la exclusiva fiesta de Rabat, organizada bajo la premisa Black and White, Ana Boyer optó por un vestido largo de gala en color negro, con escote palabra de honor y detalles brillantes, que resalta la simplicidad y la sofisticación de su estilo. Completaban el look un bolso de mano del mismo color, de tamaño pequeño y confeccionado en satén; y un collar de diamantes o piedras brillantes de la marca de joyas organizadora del evento.