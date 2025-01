Marta Ortega tiene por delante una jornada de lo más especial, pero ¿cuál es el motivo? Este 13 de enero, una persona muy importante de su entorno cumple años. Se trata de Eugenia Silva, con quien mantienen una excelente relación desde hace años. La modelo celebra una vuelta al sol después de haber pasado unas Navidades en familia.

Aunque no han trascendido detalles de cómo será la celebración o cómo pasará el día, es habitual que cuando llega esta fecha clave no falte la tradicional llamada para felicitar el día a la persona que cumple años. Es por eso que la presidenta no ejecutiva del grupo Inditex tendría entre sus quehaceres de la jornada descolgar el teléfono para mostrarle sus mejores deseos a Silva, a quien considera como un miembro más de su familia después de tantos años de amistad.

Marta Ortega en Madrid (Foto: Gtres)

Tanto es así que hace tan solo unas semanas se reunieron para disfrutar del almuerzo habitual que hacen cada año en Nochebuena. El pasado 24 de diciembre, antes de reunirse todos con sus respectivas familias, los matrimonios formados por Marta Ortega y Carlos Torretta, Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, y Eugenia de la Torriente, directora de comunicación de Puig, y su marido, tuvieron un encuentro donde la diversión marcó la tónica de la jornada.

Eugenia Silva en el Festival de Venecia. (Foto: Gtres)

La cita tuvo lugar en El Paraguas, un restaurante ubicado en el corazón del barrio de Salamanca (Madrid), tal y como informó ¡Hola! Después de una distendida comida todos pusieron rumbo a sus hogares, donde se reunieron con sus respectivas familias para cenar.

El importante papel de Eugenia Silva

Además de la conocida amistad entre Marta Ortega y Eugenia Silva, es importante recordar en estas líneas que la modelo jugó un papel fundamental en la historia de amor entre la hija de Amancio Ortega y Torreta, quienes se dieron el esperado ‘sí, quiero’ aquel 16 de noviembre de 2018. Se conocieron un año antes, durante una fiesta de cumpleaños que la modelo Eugenia Silva organizó en el Museo del Traje de Madrid. Ese fue el inicio de su romántica relación que mantienen en la sombra de la discreción.

Marta Ortega y Carlos Torretta, muy cómplices. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, al multitudinario enlace, al que acudieron cerca de 400 personas, no faltó Eugenia. Tuvo lugar en La Coruña, tierra natal de la familia de Marta Ortega y acudieron los rostros más influyentes del país. Tanto los novios como el resto de los asistentes pudieron disfrutar de una cena a cargo del chef Albert Adrià, mientras que la repostería fue obra del francés Cédric Grolet.

Eugenia Silva en la boda de su amiga Marta Ortega. (Foto: Gtres)

Para la especial ocasión, Eugenia Silva lució un espectacular vestido de alta costura de Versace. Se trataba de una exclusiva pieza en color negro de escote halter y falda con cola asimétrica que combinaba el tejido de terciopelo con las transparencias del encaje de la zona de la espalda.