Lipedema: la extraña enfermedad degenerativa que padecía Itziar Castro

El mundo de la interpretación está de luto. Itziar Castro, actriz conocida por participar en series como Vis a vis o películas como la de Pieles, ha fallecido la pasada noche a los 46 años de edad. Así lo ha confirmado el director Frankie de Leonardis en la red social X, donde ha mostrado sus máximas condolencias a la familia y ha querido resaltar su exitosa carrera como intérprete: «Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma», escribía.

Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro @ItziarCastro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. — Frankie De leonardis (@frankiedl) December 8, 2023

A la espera de que se conozca el resultado de la autopsia, según apuntan las primeras informaciones, Itziar Castro habría muerto a causa de un paro cardiaco, mientras disfrutaba de la natación, uno de sus deportes favoritos. De hecho, en sus últimas publicaciones de Instagram, vía stories, se puede ver como hace tan solo unas horas, la actriz compartió un video junto al club de Natación sincronizada Kallipolis en Barcelona.

Itziar Castro en natación/ Instagram

No obstante, cabe destacar que la intérprete tuvo que enfrentarse a diferentes achaques de salud a lo largo de su vida. Sin ir más lejos, ella misma confesó que padecía una enfermedad crónica y degenerativa que la obligó a pasar por quirófano. De acuerdo a sus propias palabras, gracias a un comentario de uno de sus seguidores de las redes, Itziar descubrió que tenía lipedema, una enfermedad progresiva que afecta, mayoritariamente a las mujeres.

Tal y como definen desde las Clínicas Quiron Salud, «se trata de una enfermedad que se caracteriza por un acumulo de grasa patológica predominante en miembros inferiores (piernas, muslos, caderas) y brazos. Está causada por la proliferación e inflamación de las células grasas, lo cual provoca una desproporción en ellas en comparación con el resto del cuerpo».

En sus redes sociales la actriz denunciaba la poca información que existía acerca de esta enfermedad, la cual aseguraba que solo tenía una única solución: pasar por quirófano: «El lipedema no se va con dieta ni con deporte. Solo se puede quitar operando. Y yo me voy a operar. No es por estética, es por salud. Siempre he dicho que soy una gorda feliz. Me gusta mucho mi cuerpo y solo adelgazaría y tomaría medidas por salud», señalaba a través de un video el pasado 2020.

Tal y como ella misma expresó, las secuelas que sufría por dicho diagnóstico llegaron a ocasionarle ciertos problemas para cumplir con sus compromisos profesionales: «En un rodaje de un capítulo de Vis a vis tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían. Tuve que ir a urgencias, allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo», comentaba. En su caso particular, Itziar señalaba que desconocía la causa por la que sufría el mencionado mal degenerativo, aunque aseguraba que existía un «componente hereditario y hormonal muy marcado».

Su último revés de salud

Otro de los achaques más recientes a los que se tuvo enfrentar fue un problema digestivo que le obligó a permanecer ingresada en el hospital el pasado mes de mayo de 2022. Con una fotografía posando con su doctora (y también amiga) desde la habitación del centro médico, Itziar contaba a su más de medio millón de seguidores que «estaba todo bajo control» pero que estaba enfrentándose a un cólico biliar, una experiencia que definía como «dolorosa» cuanto menos, aunque su sentido del humor siempre estaba presente: «Unos días de mimos hospitalarios y como nueva», escribía para tranquilizar a su gran masa de fans.