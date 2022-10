Un paso más para la Princesa de Asturias. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha vuelto a tomar la palabra en una nueva edición de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias que, este año, se han celebrado una semana más tarde de lo habitual para adaptarse al calendario escolar de la heredera.

Por cuarto año consecutivo y, tras dos años marcados por las restricciones de la pandemia del coronavirus, la heredera ha acaparado todo el protagonismo en unos galardones que han vuelto a la normalidad en el Teatro Campoamor, uno de los edificios emblemáticos de la capital asturiana.

Una cita en la que la Princesa ha demostrado su madurez y su llamativa evolución, no solo a nivel físico sino, sobre todo, a través de sus palabras. Desde su debut en el año 2019, este ha sido el cuarto discurso que la hija mayor de los Reyes ha pronunciado frente a la audiencia del Coliseo ovetense. Al borde de cumplir los 17 años -este mismo lunes, pocos días antes de regresar a Gales para continuar con sus estudios en el Atlantic College-, Leonor ha vuelto a hacer gala de su educación y su preparación.

Un discurso de apenas cinco minutos en el que la hija mayor de los Reyes ha destacado en repetidas ocasiones las cosas que son ‘importantes’ en estos momentos, al repasar los méritos por los que se ha concedido el galardón a cada uno de los premiados. Un discurso en el que, a diferencia, por ejemplo, de su primera intervención pública en 2019, no ha habido casi referencias personales, sino que ha estado centrado en los premiados. Eso sí, la Princesa ha asegurado que se siente «muy feliz por volver a Asturias un año más para la entrega de estos premios que demuestran que el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados», ha dicho nada más comenzar su intervención.

La hija mayor de don Felipe y doña Letizia ha recordado que en unos días cumple 17 años y que descubrir la obra de los premiados le ayuda a entender el mundo: «Su labor me impulsa a seguir aprendiendo. He leído de cada uno de ellos. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo mira al futuro e influye en el presente», ha recalcado Leonor.

Fragmento de las palabras de la Princesa de Asturias durante la ceremonia de los #PremiosPrincesadeAsturias 2022. pic.twitter.com/q6b30YVl1u — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 28, 2022



La Princesa ha finalizado su discurso con una clara alusión a las generaciones del futuro: «Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y que sigue cambiando, y que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer; equiparnos de responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de quienes saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio. Por eso, en días como hoy, escuchar, admira y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien», ha sentenciado.

Tras sus palabras, la Princesa ha recibido la felicitación de su padre, el Rey Felipe, que se ha dirigido a la audiencia antes de dar por concluido el acto. Está previsto que la Familia Real cierre su agenda en Asturias este sábado, con la entrega del ‘Premio al Pueblo Ejemplar 2022’ a Cadavedo. Después de este acto, no hay más compromisos previstos hasta el miércoles, justo después del Puente de Todos los Santos y del cumpleaños de la Princesa Leonor, que tendrá que regresar a Gales antes del domingo para seguir con sus estudios.