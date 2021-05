Más de diez años después de que empezase el cara a cara más legendario de las últimas décadas, Leo Messi y Cristiano Ronaldo continúan con su rivalidad. Dos de los mejores jugadores de todos los tiempos están en el tramo final de sus carreras pero siguen batiéndose en duelo por ver quién anota más goles al final de cada temporada. Su enfrentamiento no solo queda en el césped sino que se extrapola afuera del césped.

La prestigiosa revista Forbes ha publicado el ránking de deportistas que más dinero han ganado durante un año natural, en un periodo comprendido desde mayo de 2020 a mayo de 2021. La gran sorpresa es que el astro argentino ha sobrepasado al crack portugués para colocarse segundo clasificado.

Leo Messi ha conseguido embolsarse este año 30 millones de dólares, 97 de ellos ganados en lo deportivo y 33 en lo extradeportivo. Una cifra nada desdeñable en un año tremendamente complicado para él. Hay que recordar que el pasado verano envió un burofax oficial al FC Barcelona donde comunicaba su deseo de abandonar el club de su vida. Un documento que generó muchísima polémica y que a punto estuvo de ser el fin del delantero en el equipo blaugrana.

Inmediatamente por debajo de Leo se sitúa Ronaldo, no demasiado lejos. El exjugador del Real Madrid ha ganado en este año natural 120 millones de dólares, sumando 70 de ellos en lo deportivo y 50 en lo extradeportivo. ¿Y quién se ha llevado el primer puesto? La respuesta es el luchador irlandés de MMA Conor McGregor, que se ha vuelto a hacer de oro al ganar 180 millones de euros en este intervalo. Gran parte de su fortuna la ha logrado fuera del cuadrilátero de combate. Ha sido clave para sus finanzas vender su marca de whiskey, ‘Proper No. Twelve’. A ello hay que sumarle la publicidad, habiendo obtenidos patrocinios con DraftKings, el vídeojuego Dystopia: Contest of Heroes y la marca Roots of Fight.

El mariscal de campo de la NFL Dak Prescott (107.5 millones) de los Dallas Cowboys y el cuatricampeón de la NBA LeBron James (96.5 millones) completan el podio de los cinco primeros en la lista Forbes.

Leo Messi, Ronaldo y el bajón de Federer

Del ránking de la revista se sacan muchos datos curiosos. Sin embargo, uno muy revelador es la fuerte caída que ha sufrido Roger Federer. El tenista suizo se ha desplomado del primer al séptimo puesto, ingresando 90 millones de dólares, 0,03 en lo deportivo y 90 en lo extradeportivo. Esto se explica puesto que ha estado retirado de las pistas durante un año. Otros nombres ilustres dentro de los 10 primeros de la lista Forbes son el de Neymar, Tom Brady o Lewis Hamilton. Es conveniente saber que para realizar la clasificación, Forbes entiende como ingresos deportivos todos los premios, salarios y bonificaciones ganados durante el período de 12 meses, mientras que lo percibido fuera del campo es una estimación de los acuerdos de patrocinio, las tarifas de aparición y los ingresos por licencias.