Leo Dell’ Orco, la historia de amor de Giorgio Armani que ha dejado huella en su imperio

Giorgio Armani pasará a la historia como uno de los grandes reyes de la moda masculina. El diseñador empezó trabajando de escaparatista y acabó convirtiéndose en un referente, pero ¿cómo se comportaba cuando se apagaban las cámaras? Fuentes cercanas aseguran que era una persona muy familiar, por eso su millonaria herencia estará tan repartida. No obstante, hay una persona que ha despuntado y se ha posicionado delante del resto: su pareja, Leo Dell’Orco. Hicieron oficial la relación en 2021 durante un desfile, aunque llevaban mucho tiempo juntos.

Armani confiaba plenamente en Leo Dell’Orco y le nombró director de la oficina masculina. Pronto se dio cuenta de que tenía talento para mucho más y aumentó sus responsabilidades, incluyéndole dentro del reparto de tareas que diseñó después su jubilación. «Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he asumido hacia Leo Dell’Orco, los miembros de mi familia y el equipo de trabajo», declaró durante una entrevista.

Giorgio Armani y su pareja. (Foto: Instagram)

Leo ha dejado huella en el patrimonio de Giorgio Armani y consecuentemente ocupará un lugar importante a partir de ahora. El diseñador ha fallecido, pero la empresa continúa y las nuevas campañas no se han paralizado, al contrario. El tiempo apremia y la nueva colección debe ser perfecta, pues esa será la mejor forma de rendir homenaje al artista.

La discreción de Leo Dell’Orco

Armani se sentía muy orgulloso de su equipo y sabía que entre todos eran capaces de sacar adelante cualquier reto. Por eso, después de presentar a Leo durante un desfile dijo: «Él es quien, desde hace tantos años, me ayuda con las colecciones masculinas. Es mi colaborador y es muy bueno, igual que mi sobrina Silvana con la colección femenina. Estoy preparando mi futuro con las personas que tengo ahora a mi lado».

Sin embargo, Dell’Orco siempre ha sido bastante discreto y nunca ha estado interesado en despertar la curiosidad del público. Ha dado pocas entrevistas, pero en una de ellas dejó claro que su intención no era robarle el protagonismo a nadie porque se sentía más cómodo en la sombra. «Prefiero estar entre bastidores y hacer las cosas importantes desde allí, eso es todo», comentó en La República un año después de trascender su relación sentimental con el diseñador.

El mencionado diario le preguntó si se dejaba influenciar por las opiniones de Armani o si era capaz de defender sus ideas hasta el final. A lo que contestó: «Si estoy convencido de algo, no cedo. Lo más divertido es cuando Giorgio me llama para pedirme opinión mientras trabajan en la colección femenina. Cuando llego, veo el terror en los ojos de todos, porque saben que siempre digo lo que pienso y que insisto hasta que él se convence». De esta forma, que da claro que entre ellos no había un únicamente un vínculo sentimental, sino que compartían el amor por la profesión.

Un bonito homenaje

Giorgio Armani durante uno de sus desfiles. (Foto: Gtres)

Armani quiso que la discreción fuese la bandera que guiase sus pasos, pero en los últimos años pensó que lo más justo era darle su sitio a Leo, así que habló abiertamente de la bonita historia que estaban escribiendo juntos. «Es la persona a la que he confiado mis pensamientos más íntimos, personales, de trabajo y no, que ha sabido guardar para sí con gran reserva. ¡Gracias!».

No tuvieron hijos, pero Giorgio tenía tres sobrinos, Roberta, Silvana y Andrea, que consiguieron robarle el corazón. Por eso, una parte de su fortuna (que algunos medios calculan en 13.000 millones de euros) irá a parar a sus respectivas cuentas bancarias.