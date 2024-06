Fue en 2004, cuando Aitor Ocio y Laura Sánchez iniciaron una relación sentimental. Su historia de amor se prolongó durante un lustro, hasta su ruptura, en 2009. Durante el tiempo que estuvieron juntos, el ex futbolista y la modelo tuvieron a su única hija en común Naia, que nació en el año 2006. Sin embargo, aunque su separación comenzó de mutuo acuerdo, pronto surgieron los primeros problemas que giraron en torno a la custodia de la niña. Esto provocó que se desatara una larga batalla judicial entre ellos que ha durado años.

Ahora, tanto Aitor como Laura han posado juntos en una fotografía familiar junto a su primogénita en un día muy especial. Este fin de semana tuvo lugar la graduación de su hija, de 17 años, quien cumplirá la mayoría de edad el próximo agosto. Ha sido el que fuera jugador del Athletic Club el que ha compartido las imágenes de este reencuentro que se produjo en las instalaciones de la American School of Bilbao, donde Naia ha estudiado el Bachillerato.

Además, Aitor publicó un texto cargado de sentimiento. «Ayer fue un día de esos que quedará siempre en la memoria. Uno que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra», comentó en un primer momento. Asimismo, reconoció haber tenido «sentimientos enfrentados, en el que derramé lágrimas de emoción y de felicidad pero, a la vez, también de tristeza y de nostalgia». «De satisfacción por la brillantez con la que has alcanzado tus objetivos», prosiguió. «Toca decir adiós a unas aulas que te vieron llegar cuando eras una niña y de las que te despides, convertida en una mujer maravillosa», dio a conocer.

Laura Sánchez sobre su ruptura

En 2021, la actriz se sinceró en una entrevista con la revista Hola, confesando así que no había vivido los primeros años de vida de su pequeña como hubiera deseado. «No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. La situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años», aseguró.

Y es que, en 2011, el futbolista solicitó la custodia completa de la niña, que tenía cinco años, alegando que la modelo no ejercía «su labor de madre», ya que viajaba mucho. Ese mismo año, tras enfrentarse en los juzgados, el juez decidió concederles la custodia compartida. La actriz confesó estar satisfecha con el resultado, a pesar de que viajaba todas las semanas hasta Bilbao, donde su hija ha vivido desde muy pequeña. Sin embargo, continuó y, en 2014, la maniquí siguió recurriendo la sentencia que le negó la custodia en exclusiva de su hija, pero no fue posible. «He necesitado ayuda psicológica durante años. El día que visitaba al psicólogo era uno de los días más felices de la semana. ¡Para mí ha sido vital!», aseguró. Estas declaraciones tuvieron una respuesta por parte de Ocio y, a través de su perfil de Instagram respondió.

«Siento asombro, pena, tristeza, y también dolor, después de leer ciertas declaraciones. Después de lo sufrido estos años, tener que leer este tipo de cosas, sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades. Por mi parte, optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra, y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones», publicó.

Por otro lado, en medio de esta guerra judicial también estuvo en juego una denuncia por parte de Laura a su ex para que no publicara imágenes de la menor. «No nos permiten a Naia y a mí seguir compartiendo con vosotros algunos de nuestros momentos juntos en mi cuenta de Instagram, de la manera que nos gustaría y cómo habíamos hecho hasta ahora (…). Era algo que tanto a Naia como a mí nos hacía mucha ilusión, sobre todo sabiendo que estas imágenes os servían de ejemplo, motivación e inspiración», expresó Aitor en un comunicado. Ahora, ya han quedado atrás las rencillas del pasado y tanto Laura como Aitor disfrutan de una cordialidad ya confirmada.