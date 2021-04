Falta un mes para que el hijo de Laura Matamoros y Benji Aparicio cumpla tres años y los regalos parece que han llegado por adelantado. Y es que la influencer ha cambiado la decoración de la habitación de Matías convirtiéndole en una «de mayor», como suelen decir los pequeños de la casa. No ha sido una sorpresa para sus followers, que han podido conocer de primera mano, cómo ha ido evolucionando el cuarto del niño que ha hecho las delicias de madre e hijo como ella misma ha compartido en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

«¡Oh mami!, Eso me dijo Mati cuando vio su cuarto de mayor, como él dice y tardó segundo y medio en colgarse como un mono de su nueva cama. El tiempo pasa muy rápido y la verdad que no pensaba que fuera a llegar tan pronto el cambio de habitación. He podido contar con gente tan profesional y tan bella para este proyecto que quiero enseñaros quién son cada uno. Si deslizáis podréis ver las etiquetas de todo», ha escrito la hija de Kiko Matamoros en su perfil de Instagram junto a un video.

Según puede verse en las imágenes, Laura ha contado con la ayuda de profesionales de la decoración y el textil infantil para que su pequeño tenga una habitación totalmente a su gusto. Muebles de madera, colores tierra combinados con verdes y mostaza y un enorme vinilo de animales de la selva que decora la pared principal.

Matías pasa de la cuna a una nueva cama modelo Montessori, a pocos centímetros del suelo para facilitar la autonomía del niño. Tiene un dosel y la decoración textil escogida por su conocida mamá combina a la perfección con las tonalidades que priman en el papel de la pared.

Monos, leones y jirafas son los protagonistas del vinilo y, al parecer, los favoritos del nieto de Kiko Matamoros, un auténtico fan de los animales de la sabana africana, los coches y los peluches, que tienen su rincón junto a la camita en una sencilla cesta de mimbre.

Precisamente antes de desvelar el resultado final de la ‘reforma’, Laura quiso compartir la reacción de Matías al ver el papel elegido para su cuarto. «Ilusión máxima», escribía la influencer en un story donde se ve al pequeño rebosante de felicidad en su nueva habitación. «Como veis, estamos empezando a poner el papel en la pared. Antes hay que limpiarlo, pero para eso tenemos a alguien que me está ayudando». Y añade: «Me encanta».

Sin duda, Laura ha confirmado que a ella le hacía también especial ilusión organizar la habitación de su bebé. Se ha ocupado personalmente de elegir el mobiliario, las telas y, cómo no, el mural. «Mirad qué bonito ha quedado el cuarto de Mati con la pared frontal. Es super guay. El cambio es brutal, va a flipar cuando venga del parque», comentaba minutos antes de mostrarle al pequeño el resultado.