Laura Escanes y Joan Verdú han dejado claro que su relación avanza a pasos firmes y sin miedo a mostrarse en público. La pareja ha sido captada en el aeropuerto en una escena de lo más tierna y cómplice, confirmando que ya no hay intención de ocultar su romance. Desde que comenzaron los rumores de su relación hace apenas unas semanas, ambos han tratado de llevar su historia con discreción, pero las recientes imágenes dejan en evidencia que su amor está más que consolidado. En el video al que ha tenido acceso LOOK este viernes, 14 de marzo, Escanes y Verdú se muestran abrazados, sonrientes y compartiendo gestos de cariño mientras esperan su vuelo, lo que demuestra que están disfrutando de su relación sin importar las miradas ajenas.

Aunque no han trascendido, por el momento, cuáles eran los planes de la pareja en el aeropuerto, todo apunta, a juzgar por las redes sociales de la influencer, a que ambos han pasado unos de vacaciones juntos en Marrakesh. Además, se conoce que Laura Escanes acompañó recientemente a Joan Verdú a grabar un vídeo en la nieve para su serie de Esquiando con famosos, publicado en YouTube. En este caso, la famosa en cuestión era la catalana y hasta la mismísima Laura compartió imágenes del momento.

Laura Escanes y Joan Verdú en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Joan Verdú, nacido en Andorra en 1995, es un esquiador alpino con una destacada trayectoria. Debutó en 2010 y, apenas dos años después, logró un tercer puesto en los campeonatos nacionales franceses. Ese mismo año, hizo historia al obtener la medalla de bronce en Super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, convirtiéndose en el primer atleta en conseguir una medalla olímpica para Andorra. En 2014, el joven de 29 años representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno, consolidándose como una de las grandes promesas del esquí alpino andorrano. A lo largo de su carrera, Joan ha enfrentado diversas lesiones, si bien su determinación y pasión por el deporte le han permitido regresar con fuerza a las competiciones internacionales.

Laura Escanes y Joan Verdú se conocieron poco después de que la creadora de contenido presentara las campanadas. Durante un viaje a Andorra junto a su familia, la influencer visitó Grandvalira, donde compartió su primera jornada de esquí con Joan Verdú.

El parecido de Joan Verdú y Álvaro de Luna, ex de Escanes

Desde que surgieron los rumores sobre la relación entre Laura Escanes y Joan Verdú, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre el físico del esquiador. Muchos usuarios destacaron su supuesto parecido con Álvaro de Luna, con quien Laura terminó su relación en diciembre de 2023, señalando ciertas similitudes en sus facciones. Frases como «Se parece a Álvaro de Luna», «Es igual a su ex» o «¿Sigue un patrón?» han inundado X (antes Twitter), tras revelarse la identidad del nuevo amor de la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan Verdú (@joanverdu)

Ante estos comentarios, la presentadora de TV3 ha querido dejar claro que a ella no le parece que su chico sea un clon de su ex. «Pues fíjate que a mí no me lo parece», dijo durante la presentación de la nueva colección prêt-à-porter otoño-invierno 25/26 desfile de Yolancris en el marco de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.