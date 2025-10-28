Hubo un tiempo en que Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi ocuparon titulares por su apasionada historia de amor. Hoy, más de una década después, sus nombres vuelven a coincidir, pero por un motivo muy distinto: la demostración de que es posible construir una relación sana después de una ruptura. Lo que en su día fue una pareja mediática marcada por altibajos, se ha convertido en un ejemplo de cordialidad y madurez emocional, cimentado en el respeto y en el hijo que comparten, Álvaro.

La actriz y el jinete han aprendido a convivir con el pasado sin permitir que las viejas heridas interfieran en el presente. Buena muestra de ello es el gesto que Lara ha tenido con motivo del cumpleaños de Escassi a través de sus redes sociales. Mientras él celebraba sus 52 años, la hija de Laura Valenzuela ha querido felicitarlo públicamente con un mensaje que llamó poderosamente la atención: «¡Muchas felicidades! Disfruta mucho de la vida, que te lo mereces. ¡Te quiero una jartá!». Junto a esas palabras, Lara ha compartido una fotografía inédita de cuando ambos sostenían a su hijo recién nacido, una imagen cargada de ternura que jamás había visto la luz.

Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos junto a su hijo en común. (Foto: RRSS)

La publicación vuelve a poner de manifiesto la cercanía entre ambos. Escassi ha respondido con un escueto «Yo mucho más», un intercambio sencillo pero lleno de complicidad que basta para que las redes se hayan llenado de comentarios celebrando la buena relación que mantienen. En un entorno mediático donde las rupturas suelen ir acompañadas de reproches, su historia destaca por todo lo contrario: serenidad, apoyo mutuo y sentido del humor. Aunque no siempre fue así. En su momento, la separación no estuvo exenta de tensiones y sentimientos encontrados. Años más tarde, cuando Escassi participó en Supervivientes, él mismo reconoció haber cometido errores y habló abiertamente de su arrepentimiento. «Lo pasé muy mal cuando metí la pata con Lara. Me sentí fatal, no quería salir de casa», admitió durante una conversación en el programa, donde confesó haber sido infiel y no haber sabido cerrar la relación de forma adecuada.

Lara, lejos de avivar viejas heridas, reaccionó con una mezcla de humor y templanza. En televisión restó dramatismo al asunto con su habitual naturalidad: «Claro que me dolió, pero ya pasó. Con el tiempo todo se coloca en su sitio», dijo. Incluso bromeó al escuchar las disculpas públicas del jinete: «¡Cuánto me alegro de que lo pasara tan mal!», añadió.

Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Durante la participación de Escassi en el reality, Lara también sorprendió a muchos al salir en su defensa en varios programas, demostrando que su vínculo va más allá del pasado sentimental. «Siempre lo apoyaré como padre y como persona», ha dicho en más de una ocasión. Esa actitud de respeto y colaboración ha hecho posible que su hijo crezca en un entorno estable, sin tensiones públicas ni enfrentamientos, algo poco habitual entre ex parejas mediáticas. El joven Álvaro, ya mayor de edad, debutó hace unos meses en televisión cuando conectó en directo con su padre durante el concurso. Fue un momento simbólico que reflejó la unión familiar que, pese a los cambios, se mantiene intacta.