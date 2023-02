Los Reyes Máxima y Guillermo, junto a la Princesa Amalia, no pueden estar disfrutando más su viaje por el Caribe. Comenzaron el pasado 29 de enero y, tras visitar las islas Bonaire y Aruba, ahora han llegado a Curazao. Un viaje lleno de anécdotas en las que cabe destacar la diversión que han mostrado tras subirse a una nave interceptora que se usa en operaciones en alta mar. Pero no solo la Reina se ha divertido al máximo -y nunca mejor dicho- si no que además se le ha permitido asumir el mando de la embarcación. La adrenalina se ha convertido en la gran protagonista de la jornada y así lo han demostrado las imágenes.

Y es que, además de estar siendo un viaje de lo más emocionante para la heredera al trono, pues se trata de su primera gira oficial, también lo está siendo para Máxima y Guillermo, que hoy están de aniversario. Hace 21 años pronunciaron el ‘sí, quiero’ y, como no podía ser de otra manera, lo han querido festejar. La pareja, junto a su hija, han llegado a la isla a bordo del barco Holanda y, tras desembarcar, han asistido a la habitual ceremonia oficial de bienvenida.

En este viaje también había que dejar hueco para el romanticismo. Los Reyes han puesto un candado del amor en uno de los lugares más emblemáticos de Curazao, en un intento de dejar constancia de su paso por allí y, sobre todo, de su amor. Se trata de una de las costumbres más internacionales y, aunque es habitual verlo en todos los puentes del mundo, no es habitual que los royals muestren este lado tan íntimo de forma pública.

Para finalizar el día, han dado un paso por el distrito de Scharloo y han acabado la ruta en el Puente Princesa Amalia, en honor a la primera visita oficial de la heredera al trono. Por la noche, los tres asistirán a una cena celebrada en la catedral de Thorns y que contará con la presencia de 21 presidentes, uno por cada año de matrimonio de los Reyes.

Para continuar con las imágenes más intrépidas de los royals holandeses, hay que recuperar la fiesta a la que asistieron y fueron protagonistas el último día en Aruba. Juntos acudieron al Festival Bon Bini en Fort Zoutman y, aunque Máxima no tuvo vergüenza alguna en demostrar sus dotes como bailarina, su marido y su hija fueron más tímidos. No obstante, también se animaron a dejarse llevar por la música y recorrer las calles de la isla al ritmo caribeño.

La primera gira oficial de Amalia de Holanda

La Princesa, que tiene ya 19 años, es la heredera al trono holandés, por lo que su presencia se está incrementando cada vez más con la intención de prepararla cuando llegue la hora de asumir el reinado. Es por ello que los Reyes han visto la ocasión ideal para que su hija se embarque en esta aventura, su primer viaje oficial desde que alcanzó la mayoría de edad, pues nunca antes había brindado representación en el extranjero. La próxima en seguir sus pasos será Leonor, que el próximo 31 de octubre soplará las velas por sus 18 años y, aunque se desconoce su futuro, lo cierto es que algún día tendrá que asumir el trono de su padre.