La ‘Operación Ladrillo’ que ha unido a Felipe González y Martínez-Almeida con el juez Pedraz

Tan solo quedan dos días para que el mes de junio comience, y sin embargo, multitud de rostros conocidos se han unido por una buena causa. Personas destacadas del ámbito social, cultural y deportivo no han querido dejar pasar la oportunidad de recaudar fondos que ayuden a reconstruir la ciudad de Alepo, en Siria, tras el terremoto ocurrido durante el pasado mes de febrero. Es por ello que muchos de ellos se han volcado en una subasta de ladrillos con su firma que se celebrará el próximo miércoles y que ha sido apadrinada por la ONG Rescate Internacional, una asociación sin ánimo de lucro que centra su objetivo principal en atender a refugiados y a víctimas de conflictos y desastres naturales.

Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que esta puja individual haría que se unieran por el mismo asunto personas totalmente contrarias a niveles ideológicos, como por ejemplo Felipe González y José Luis Martínez-Almeida, además de Santiago Pedraz. No obstante, ellos no han sido los únicos, ya que también han colaborado los diseñadores Vittorio y Lucchino, Hombres G, Los Morancos, Vicky Larraz, Rafa Nadal, Iker Casillas, Samantha Vallejo-Nágera, el futbolista Joaquín, Vicente del Bosque, María Dueñas, Mariano Rajoy, Eugenia Silva, Eugenia Martínez de Irujo, Tamara Falcó y Blanca Cuesta, entre muchos otros que están dispuestos a que sus seguidores pongan precio a distintos ladrillos con su firma para así aportar su granito de arena para que Siria vuelva a ser lo que era. Y es que, los ganadores de cada ladrillo no solo obtendrán este simbólico premio, sino también una actividad específica que ofrecen los firmantes, como por ejemplo visitas guiadas al Palacio de Liria o a la Casa de Pilates en Sevilla, o también un recorrido por el Museo Sorolla con la bisnieta del pintor, Blanca Pons Sorolla; además de estancias en hoteles o cenas en los restaurantes más emblemáticos de España.

No será hasta el próximo 1 de junio en torno a las 19:30 horas cuando la sede de Subastas Segre acoja a muchos de estos famosos, siendo un evento presentado por Boris Izaguirre que cuenta con el lema «hay algo aún más destructivo que un terremoto. Un terremoto en un país ya destruido». Unas durísimas palabras que hacen referencia a la complicada situación que vivían los ciudadanos sirios y que se agravaba a consecuencia del desastre natural, siendo esta zona una de las más afectadas por una guerra que no parece tener fin en su territorio y por la que muchos famosos han dejado atrás sus valores y creencias para permanecer al unísono frente a un asunto de gran importancia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y al cual pueden ofrecer su ayuda dada su gran repercusión en España, la que hace que sean muchos los seguidores que quieran hacerse con sus ladrillos firmados mientras contribuyen al bienestar de los más necesitados de manera indirecta.