El lado más personal de Susi Caramelo: de su particular inicio al ‘hombre’ que ha conquistado su corazón

Susi Caramelo se ha convertido en una de las cómicas más difíciles de definir y en una de las nuevas apuestas para la próxima edición de El Desafío. Nacida en L’Hospitalet de Llobregat en 1980 y residente en Madrid desde hace más de una década, ha estado en el centro de atención durante varios años debido a su participación en numerosas entrevistas polémicas y humorísticas en el programa Las que faltaban, dirigido por Thais Villas.

En este formato, Susi solía asistir como prensa a eventos y alfombras rojas para llevar a cabo entrevistas y reportajes exprés, caracterizados por su falta de filtro y su humor negro. Su personalidad carismática, su capacidad para llamar la atención y su completa falta de vergüenza ajena la convirtieron rápidamente en una figura popular en las redes sociales.

La reportera Susi Caramelo/ Gtres

Su popularidad fue tal que, después de que Movistar+ cancelara el programa de Thaïs Villa, donde ella era una colaboradora habitual, se le ofreció la oportunidad de crear una nueva plataforma para ella misma: ‘Caramelo’. Se trata de un docu-reality por episodios que sigue a Susi Caramelo en diferentes aspectos de su vida cotidiana, mostrando su lado más auténtico y personal.

Unos inicios muy particulares

Susi Caramelo se dio a conocer el momento que protagonizó en una alfombra roja, el cual se hizo viral: «Si llego a saber que enseñando las tetas me iba a hacer famosa, lo hubiera hecho diez años antes», confesó en una entrevista en El Hormiguero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Caramelo 🎤🍬🍬🍬 (@susicaramelo)

A pesar de ello, la reportera reconoció, «no quiero resumir mi carrera en eso porque me lo he currado mucho… Ese día se alinearon los astros, estaba en un photocall que no me enteraba de nada, y veía a todas con escotes, con las tetas fuera y me las saqué… Quería enseñarlas antes de que se me caigan», exclamó Susi sobre sus inicios y el momento que la catapultó a la fama.

El ‘hombre’ de su vida: Pablito

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Caramelo 🎤🍬🍬🍬 (@susicaramelo)

Aunque hoy en día es conocida exclusivamente como Susi Caramelo, el verdadero nombre de esta personalidad es Susana Cabero Jaén. Sin embargo, si hay un hombre que le ha conquistado su corazón, ese ha sido su perro Pablito. Este se ha convertido en el protagonista secundario de la cuenta de Instagram de Susi Caramelo, acompañándola incluso en eventos de alfombra roja y fiestas. Su perfil en esta red social está repleto de fotos de su querida mascota, ya que ha estado compartiendo imágenes suyas desde el momento en que llegó a su hogar.

Su vida sentimental

A pesar de su exposición mediática, Susi Caramelo ha mantenido su vida sentimental en un segundo plano. En entrevistas, ha revelado algunas relaciones pasadas, incluyendo una con el actor Israel Rodríguez, conocido por su papel en Física o Química. Se conocieron en un photocall y, aunque pasaron el confinamiento juntos en 2020, su relación no perduró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Israel Rodríguez (@israel_rodriguez_actor)

Aunque lo considera una buena persona, admitió que ambos son difíciles de tratar. Se reencontraron más tarde en uno de sus programas, donde fingieron casarse. Previamente, Rodríguez había salido con Úrsula Corberó y Corina Randazzo.