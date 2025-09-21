Michelle Jenner se caracteriza por ser una de las actrices más versátiles del momento, y es que la hemos visto deslumbrar en series como Los hombres de Paco, además de poner voz a personajes tan icónicos como Hermione Granger en Harry Potter. Una pasión que le viene de familia, concretamente de su padre, Miguel Ángel Jenner, quien ha prestado su voz a las películas de Samuel L. Jackson y a una larga lista de personajes de Disney: desde Lumière en La Bella y La Bestia, a Pumba en El Rey León.

Sin embargo, poco sabemos de su faceta personal, desde su maternidad, a la posterior ruptura con el padre de su hijo. Muy dulce y encantadora, la actriz ha intentado proteger siempre al máximo su vida privada y la de su pequeño. Una de las relaciones más conocidas de Jenner fue con el cantante Leiva, con quien convivió durante dos años.

Michelle Jenner. (Foto: Gtres)

Y poco después comenzaba un intenso romance con Javier García González, padre de su hijo. La actriz se estrenaba en la maternidad en 2019, una etapa muy especial para ella y que también llevó con suma discreción. De hecho, a muchos nos pillaba completamente por sorpresa, ya que no supimos nada sobre el embarazo hasta meses después. En 2023, la pareja separaba sus caminos, y en ese caso tampoco trascendieron los motivos de la ruptura.

Actualmente, Michelle vive completamente volcada con la crianza del pequeño Hugo, por lo que intenta hacer siempre «encaje de bolillos» para llegar a todo. «Como el resto de mamás y papás del mundo, como se puede», confesaba al respecto. Mientras que, en el aspecto sentimental, procura guardar silencio. De ese modo, Michelle esquiva de manera brillante las preguntas comprometidas y que están relacionadas con esta faceta tan personal.

Michelle Jenner y Javier García en Málaga. (Foto: Gtres)

Siempre que aparece en público, la actriz se centra en el trabajo y en comentar alguna que otra anécdota divertida, pero siempre se aleja de la parte más personal. Una norma que ha seguido a rajatabla durante más de tres décadas de carrera. En redes sociales, tampoco suele dar pistas sobre su día a día, salvo momentos puntuales, por lo que siempre ha estado protegida por un gran hermetismo.

El importante mensaje de Michelle Jenner

El pasado 14 de septiembre, Michelle Jenner cumplió 39 años, así que está cada vez más cerca de alcanzar la barrera de los 40. Durante todo este tiempo, ha aprendido a quererse y así se lo ha hecho saber a sus fans. Durante una de sus últimas entrevistas, publicadas en la revista Elle, afirmó: «En la adolescencia, los comentarios sobre mi físico me dolían, pero aprendí rápido a querer mi cuerpo». Mensajes como este son importantes porque hay muchos adolescentes que están pendientes de sus movimientos.

A lo largo de su carrera, la artista ha protagonizado series tan conocidas como Los hombres de Paco, de hecho, fue este proyecto el que consolidó su buena reputación. Gracias a la mencionada ficción se consolidó como un referente, aunque nunca se ha vuelto loca con la popularidad. «La fama para mí fue algo muy curioso, porque tú sientes que sigues siendo tú, pero la gente de alrededor te empieza a observar de forma distinta», ha comentado al respecto.

Como podemos ver, Michelle, a pesar de llevar tanto tiempo en el foco, tiene muchas sombras. Es una gran desconocida y, por suerte, cuando nos adentramos en su personaje público descubrimos cosas maravillosas.