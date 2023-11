Kubrat de Bulgaria, un discreto cirujano entre los ‘Borbones’ con especial heredero

Kubrat de Bulgaria está de celebración. Hoy cumple 57 años y puede presumir de tener a sus espaldas una trayectoria impecable. Por eso todo el mundo quiere saber quién será su heredero. Antes de entrar en detalles hay que tener en cuenta que Kubrat pertenece a una familia influyente. Es hijo del antiguo rey Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo, por eso está íntimamente relacionado con los Borbón. El doctor empezó su formación en el Liceo Francés y después estuvo en la Universidad de Navarra, donde acabó opteniendo una calificación de magna cum laude.

Kubrat de Bulgaria es el líder de un imperio que ya ha pasado a la historia y ahora solo hace fata saber quién seguirá sus pasos. Empezó a trabajar en la medicina en 1990 y siempre ha defendido su gran pasión, pero eso no es todo. Nunca ha descuidado su faceta personal, de ahí que esté muy unido a sus hijos y a su mujer, Carla Royo-Villanova. Son uno de los matrimonios más consolidados de la alta sociedad y pueden presumir de haber creado un clan importante.

Lukas y Mirko, hijos de Kubrat, decidieron estudiar Medicina. Lukas se graduó en 2021, pero pensó que lo mejor para él era ampliar sus conocimientos y centrarse en la Psiquiatría. El joven es el gran apoyo de su madre, Carla Royo-Villanova, quién vivió un momento complicado durante la pandemia del coronavirus. Lukas no se separó de ella y estuvo atento a todas sus necesidades. También hay que tener en cuenta que la mujer de Kubrat tuvo que cerrar su empresa de cosmética tras las pérdidas que registró durante la pandemia. “He agotado mi pulmón económico y mi corazón físico”, escribió en sus redes sociales.

Kubrat de Bulgaria ya tiene un buen heredero

Kubrat de Bulgaria nunca ha sacado partido del apellido Borbón, siempre ha demostrado que estaba preparado para asumir cualquier reto sin ayuda de nadie. Eso es precisamente lo que enamoró a Carla, quien siguió sus pasos cuando decidió cerrar su negocio. “Al recuperarme del covid me replanteé muchas cosas y comprendí que si la empresa no iba bien no podía seguir forzando la máquina, arriesgando mi salud y el ánimo de mi propia familia”, explicó la empresaria.

Lukas y Mirko, herederos del imperio que ha creado el doctor, ofrecieron su mejor versión para que la familia no sufriera más de la cuenta. Esto se junto con la muerte de la abuela de Carla Royo-Villanova, la famosa Carmen Orueta Arrese, dueña de la pastelería Arrese.

Durante este tiempo, al alegría de Carla ha sido su hijo Lukas, quien nunca ha dejado de luchar por cumplir su sueño: seguir los pasos de su padre. También se ha inspirado en su hermano Mirko, pues es un cirujano excelente que ha cosechado grandes éxitos.

La brillante carrera de Lukas, el heredero de Kubrat de Bulgaria

Lo cierto es que hay pocos datos sobre el nieto de Simeón de Bulgaria y de Margarita Gómez-Acebo. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en lo mismo: es un grandísimo estudiante. Empezó su formación el colegio Fomento Fundación, es un gran aficionado a la ajedrez y disfruta al máximo de la biblioteca familiar. Lukas mantiene un vínculo especial con su hermano Tirso, con quien hace mucho deporte. Ambos están aficionados al esquí acuático y al surf.