Un miércoles más las revistas del momento lanzan sus números para contar las novedades más candentes del papel cuché y de la crónica social de nuestro país. La revista Semana sorprende con una portada que protagonizan Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Además de seguir consolidando su amor, la pareja volverá a trabajar en el mismo sitio. Tal y como revela el citado medio pasarán juntos la jornada laboral en una pequeña constructora situada a las afueras de Vitoria.

En las páginas de la publicación dan todos los detalles al respecto. Además se revela cuándo dejó de trabajar Ainhoa en el bufete donde conoció a Iñaki tras la salida de prisión del ex duque de Palma, una etapa en la que no pudieron evitar que se filtrara que habían iniciado un romance. Poco después el ex jugador de balonmano y la infanta Cristina anunciaron a golpe de comunicado que interrumpían su matrimonio. Además, el citado medio da a conocer cómo Terelu Campos y Carmen Borrego vacían la casa de su madre, María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre tras días ingresada en un hospital a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda.

Diez Minutos muestra las imágenes más románticas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva durante su escapada a Ibiza. El matrimonio está disfrutando de sus primeros meses de marido y mujer, además está a escasas semanas de trasladarse a vivir al lujoso ático que adquirió sobre plano en 2020 la marquesa de Griñón, situado en Puerta del Hierro, cerca de donde vive Isabel Preysler.

¡Hola! desglosa en sus páginas parte del Día Nacional, celebrado el pasado 12 de octubre en Madrid. Fecha en la que Leonor se convirtió en la absoluta protagonista al lucir el uniforme militar del ejército de tierra por primera vez. Además, la heredera al trono estuvo presente por primera vez en el tradicional besa manos que tiene lugar en el Palacio Real.

Además, la revista del saludo muestra en exclusiva imágenes de la elegante boda del príncipe Loius Nicolas de Orleans. Asimismo, da detalles de otro de los enlaces del año, el de Victoria de Hohelohe, duquesa de Medinaceli.

En cuanto a Lecturas, lanzó su número el pasado lunes, 16 de octubre, con motivo de la celebración de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que tuvo lugar en la Hacienda Al-Baraka de Sevilla el pasado viernes. Enclave al que se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, finalmente, Isabel Pantoja causó baja al igual que su hijo, Kiko Rivera. Estas y otras muchas más noticias las podrás descubrir en tu kiosco más cercano.