Kiko Rivera sale de la crisis y se compra un coche de más de 100.000 euros

No hace demasiado tiempo que Kiko Rivera relató en un plato de televisión que su situación económica era asfixiante. «Solo ingreso 700 euros al mes, vivo con lo que me da el Estado», comentaba durante el primer confinamiento de 2020. Por aquel entonces era su mujer, Irene Rosales, quien llevaba a casa la mayor parte de sus ingresos gracias a su puesto de colaboradora en ‘Viva la Vida’. Pues bien, ese contexto ha cambiado radicalmente a tenor de los últimos acontecimientos.

El hijo de Isabel Pantoja ha saneado sus cuentas, ha pagado sus deudas y ha reforzado sus maltrechas finanzas. Lo ha hecho gracias a las intervenciones televisivas de los últimos meses y a las exclusivas en su revista de confianzas para posicionarse en contra de su madre, en el conflicto abierto que tantas y tantas horas ocupa en los medios de comunicación. Tanto ha mejorado su situación que en los últimos días ha adquirido un espectacular coche de más de 100.000 euros.

El modelo que ha elegido Kiko Rivera es el Mercedes AMG clase C 63 Coupé. Se trata de uno de los mejores prototipos de la fiable marca alemana. Está dotado de un motor 4.0 V8 y doble turbo que tiene una potencia de 510 CV. Palabras mayores. Un vehículo extremadamente deportivo, lujoso, pero al que le penaliza su excesivo consumo de combustible, llegando a alcanzar los 20 litros por cada 100 kilómetros. ¿Se podrá permitir el marido de Irene Rosales llenar el depósito con bastante frecuencia? Conozcamos algunos detalles más del flamante coche.

¿Cuánto se ha gastado exactamente Kiko? El modelo estándar -sin extras- del Mercedes-AMG C 63 S Coupé sale de fábrica por unos 112.500 euros. Si se opta por añadirle los paquetes de asistencia a la conducción Plus, paquete aerodinámico AMG, paquete de aparcamiento 360º, paquete AMG Night, paquete Premium Plus, así como otros accesorios, el montante a pagar se podría disparar hasta los 137.118 euros.

Kiko Rivera estalla contra su madre

En otro orden de cosas, el Dj sigue copando muchísima actualidad a raíz del duro enfrentamiento que mantiene con su madre. La revista ‘Semana’ publicó este miércoles las que serían las primeras palabras de Isabel Pantoja desde que estallase la guerra, en las que aseguraba que «Kiko hace esto por dinero». Tan solo tardaron unas horas los reporteros en acudir a su casa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) para trasladárselas a su propio hijo. El hijo de Paquirri estalló por completo, llamando «ruin y rastrera» a su madre.

Un nuevo episodio en el cisma familiar que llega pocos días después de la gran polémica que ambos protagonizaron en el cementerio de San Fernando, donde descansan los restos mortales de Francisco Rivera ‘Paquirri’. El pasado viernes se cumplían 73 años de su nacimiento y tanto su viuda como su hijo quisieron hacerle llegar un ramo de flores de recuerdo. A diferencia de años anteriores, lo hicieron por separado. Isabel Pantoja borró a su hijo del texto de la cinta, dejando un espacio en blanco. Kiko Rivera hizo llegar otro ramo y después estallaría en redes sociales, cargando contra su madre con los mismos adjetivos: «¡Felicidades papá! Hoy mamá vuelve a equivocarse conmigo y por primera vez en la felicitación de todos los años mando quitar mi nombre… Como yo lo sabía, porque se lo ruin y rastrera que es, ya estaba todo preparado para ello. Perdón por el alboroto papá, te amo por encima del 🌍, no mereces nada de lo que mamá está haciendo pero tranquilo todo estará en orden dentro de poco», escribió.