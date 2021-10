Kiko Rivera e Isabel Pantoja llevan distanciados un año. En la actualidad han tenido un acercamiento hace una semana debido al fallecimiento de la madre de la tonadillera, doña Ana. Cuando esto ocurrió el DJ se encontraba en la isla La Graciosa, ya que su prima iba a darse el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez. Tras meditarlo tomó la determinación -y el consejo de Raquel Bollo- y puso rumbo a Cantora para dar el último adiós a su abuela. Tras ese acercamiento, madre e hijo parece ser que se han dado una segunda oportunidad o al menos tienen previsto verse de nuevo.

Hace un año, el pasado 18 de octubre de 2020, Kiko Rivera se sentaba en el Deluxe como invitado, para así explicar cómo se sentía. Cuando confesó que estaba atravesando una depresión, Isabel Pantoja no dudó en entrar por teléfono en pleno directo. Ese fue el principio del fin. “No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal. Piensa que estamos sanos, hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso sí es importante. Lo tuyo se puede curar. Tienes que tener el valor de decirle a tu mujer, a tu madre, que estamos aquí pendiente de vosotros. Tardo cero coma en llevarte a donde te tenga que llevar. Me lo tenías que haber contado antes porque me has dejado trastornada”, comenzó diciendo la artista.

“¿De qué estás triste tú? ¿Por qué no hay trabajo? A ti no te va a faltar un plato de lentejas”, continuó diciendo. Ante estas palabras Kiko se mostró muy dolido y dijo: “Me duele que me digas eso. No comparo mis sentimientos con nada, pero simplemente he contado cómo me siento. No puedo fingir estar bien. Si he provocado un daño, lo siento. Necesito abrazos y besos, no que no tengo derecho a estar así».

Después de este inesperado rifirrafe llegó el especial de Cantora: la herencia envenenada donde Kiko Rivera sentenció la relación con su madre. Durante ese duro testimonio, salió a la luz un secreto que no fue por boca del propio cantante, ya que sus abogados le habían aconsejado que no lo dijera. Fue Jorge Javier Vázquez quien contó que el 2 de agosto de 2020 el DJ se encontró los trastos de torear y objetos personales de Paquirri que supuestamente habían sido robado. Motivo por el que la viuda del torero no se los había entregado a sus hijos, Francisco y Cayetano Rivera.

Comenzó así una guerra mediática sin precedentes en el que la herencia de Kiko está en juego así como los asuntos judiciales que tiene que tratar con su tío Agustín y su madre. ¿Habrá una reconciliación familiar?