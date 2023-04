Kiko Rivera felicita a la mujer más importante de su vida

No cabe la menor duda del amor que siente Kiko Rivera por Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja ha confesado en varias ocasiones lo afortunado que se siente al haber podido formar una familia con la madre de sus hijas. Precisamente, este martes, 4 de abril, ha querido tener un gesto de lo más romántico con ella a través de Instagram, donde ya reúne más de 1 millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

«¿Sabes por qué siempre te elegiría a ti? Porque tú y yo comenzamos siendo unos desconocidos, pasamos de sonrisas a lágrimas, pasamos por momentos muy tristes y momentos muy felices y si te dejo ir estaría dejando ir a una gran parte de mi vida. Te amo por encima del mundo @irenerova24. Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo», ha escrito en un post que ha ido acompañado de un collage repleto de numerosas fotografías de ellos dos juntos.

El 7 de octubre de 2016, Kiko Rivera e Irene Rosales se dieron el ‘sí, quiero’. Hicieron la celebración en la Hacienda Los Parrales, un complejo de más de 50 hectáreas situada en Sanlúcar la Mayor, a 20 kilómetros de Sevilla. Fecha en la que Isabel Pantoja jugó un papel muy importante, ya que fue la madrina y quien acompañó a su hijo hacia el altar. Para la ocasión lució un vestido en color coral, en crepé de satén de escote barco y manga francesa, con aplicaciones de cera de vela en el hombro, a juego con la corbata de su hijo. Pese a lo unidos que han estado siempre, llevan ya más de dos años distanciados e inmersos en una guerra mediática que parece no tener fin.

El cambio físico de Kiko Rivera

Desde que el pasado mes de octubre Kiko Rivera sufrió un ictus, el cantante tomó la decisión de cambiar su rutina dirigiéndola hacia una mucho más saludable. De hecho, este lunes compartía un breve vídeo practicando deporte a las 6:20 de la mañana. Además, también suele publicar algunas de las comidas que hace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

«Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo», aseguró en La Resistencia hace unas semanas. Tras este revés de salud su vida dio un giro de 180 grados. «Hoy estoy más triste empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste. Es cierto que he sentido el cariño de muchos , incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma y para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre», dijo cuando se recuperó de la dolencia.