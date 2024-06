Julio José Iglesias puntúa el nuevo restaurante de su cuñado, Íñigo Onieva

Julio José Iglesias, disfrutó este martes, 18 de junio, del concierto de Marc Anthony, celebrado en el WiZink Center de Madrid. Cita a la que acudió junto a su pareja, Ariadna Romero. A su salida del emblemático edificio después de disfrutar del espectáculo musical, el cantante se sinceró con la agencia Gtres.

En un primer momento aseguró habérselo pasado en grande. «He visto a Marc Anthony varias veces y la verdad es que encanta», expresó. «La verdad es que es un gran artista y siempre me ha gustado», añadió. Después, también respondió, con la amabilidad que tanto le caracteriza, sobre cuestiones familiares. En este caso valoró el restaurante de su cuñado, Íñigo Onieva.

Julio José Iglesias valora Casa Salesas

Casa Salesas, ubicado concretamente en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros, recibió a sus primeros comensales el pasado 13 de mayo. Desde entonces, el citado lugar se ha convertido en un ir y venir de numerosos rostros conocidos. No ha querido perderse la experiencia de conocer en primera persona este local el hermano de Tamara Falcó, quien aseguró durante su última aparición pública que le gustó mucho la decoración.

Julio José Iglesias junto a Ariadna Romero. (Foto: Gtres)

«Fuimos el otro día un ratito y me gustó mucho», contó, indicando también que lo recomienda. «Me gusta la alfombra, que es muy bonita y una lámpara que hay a la izquierda cuando entras y la verdad es espectacular. Como yo soy arreglador, me fijo en esas cosas», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa Salesas (@casasalesas)

De esta manera, el artista confirma que ya ha podido visitar este proyecto gastronómico de Íñigo Onieva. Pese a su valoración positiva, lo cierto es que desde que se inauguró Casa Salesas ha estado en el centro de la polémica.

Las reseñas de Casa Salesas

Antes de que se abriera el local, Casa Salesas ya tenía algunas reseñas en Google. De hecho, el propio Íñigo Onieva puntuó su experiencia con 5 estrellas. Algo que llamó la atención de los usuarios de la Red. Además, su padre, Carolina Molas también dejó un comentario.

Julio José Iglesias haciéndose una foto. (Foto: Gtres)

Molas indicó que es un «lugar súper acogedor con una comida riquísima y un servicio muy atento, todo a muy buen precio además. Me encanta que se pueda ir tanto a desayunar como a tomar un café, como a una comida de trabajo o de diversión y cena con música. Tienes para elegir. Lo más bonito, la participación de los comercios del barrio en muchísimos de los artículos del restaurante, como los uniformes de los camareros, los jabones del baño, etc».

Los internautas no tardaron en dar su opinión al respecto. «¿Quién se cree estas reseñas? 6 días antes de abrir la gente (amigos y familiares de Íñigo Onieva , Espinosa de los Monteros…) dando 5 Estrellas y comentando lo bien del servicio, comida… Dejad de engañar. Todo es para engañar las estadísticas y algoritmos de búsquedas y posicionamiento», «¿Cómo es posible que tenga reseñas antes de su inauguración? Seamos serios con nuestras opiniones. El responsable de contestar a las opiniones debería hacer mejor su trabajo. Si tiene 5 estrellas antes de la inauguración no nos podemos guiar. Es todo falso. Tremendo error», son solo algunas de las firmas que constaban como valoraciones, ya que después fueron eliminadas.