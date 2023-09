Julio Iglesias: las curiosidades que todos han olvidado y una guerra interminable

Julio Iglesias ha celebrado su 80 cumpleaños. El cantante internacional ha tenido una vida muy rica que está plagada de misterios sin resolver. Muchos han olvidado algunos capítulos de su apasionante biografía, pero nadie puede negar que la trayectoria de Julio ha marcado un antes y un después. Lo primero que hay que destacar fue el cambio de rumbo que sufrió en 1962. En septiembre de aquel año tuvo un accidente de tráfico en el norte de Madrid y se quedó inmovilizado durante mucho tiempo. De hecho pensó que no podría volver a andar. Este triste suceso frustró su fichaje por el Juvenil B del Real Madrid como portero y le obligó a buscar una nueva profesión.

A estas alturas todo el mundo sabe que Julio Iglesias es un artista conocido a nivel mundial. Vive entre Miami, Punta Cana y Bahamas, aunque también pasa mucho tiempo en España, concretamente en su mansión de Marbella. Lleva 32 años al lado de Miranda Rijnsburger, es la pareja que más le ha durado, por eso conoce todos sus secretos. Recientemente ha publicado una carta para celebrar su aniversario y la modelo holandesa le ha respondido públicamente.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburguer / Gtres

«Yo no nací para ser cantante. En realidad no sé para qué nací, pero sí he tenido muchísimas circunstancias en mi vida que han cambiado todo. Primero, jugué en el Real Madrid, el equipo de mi vida, al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la universidad. Después, casi me muero, pero volví a vivir y después una guitarra cambió mi vida para siempre y empecé a cantar, por cierto, no muy bien, y también empecé a escribir canciones», ha relatado el cantante. Es decir, antes de triunfar en la música probó suerte como abogado y como futbolista, pero el destino le tenía preparado una grata sorpresa.

Julio Iglesias posando con un balón / GTRES

El secuestro de su padre

Julio Iglesias es un rostro muy conocido, pero su padre también tenía muy buena fama en su profesión. El doctor Puga, apodado cariñosamente como Papuchi, fue secuestrado por ETA en diciembre de 1981. Se dirigía a su consulta y un grupo que se hizo pasar por unos periodistas alemanes le convencieron para apartarle de su camino. «No ponga usted resistencia y le irá mejor. Esto es un secuestro», le dijeron sus captores cuando tomaron el control de la situación. Papuchi era muy amable con todos los reporteros, por eso cayó en la trampa y acompañó a su secuestradores cuando le dijeron que querían entrevistarle para que participase en un documental que iba a rendir homenaje a su hijo.

Julio Iglesias con su padre tras la liberación / GTRES

El doctor Puga fue puesto el libertad la madrugada del 17 de enero de 1982 en la localidad zaragozana de Trasmoz. Durante su encierro estuvo en un zulo donde solo había una cama de madera, dos mantas, dos sábanas, un lavabo y un cubo que usó como retrete. A Julio Iglesias le pidieron 2.000 millones de pesetas para liberar a su padre, pero afortunadamente las autoridades intervinieron a tiempo. Lo que más llamó la atención es que Puga recalcó durante el juicio que su secuestradores le habían tratado muy bien y por eso renunció a la indemnización de 10.000 pesetas que dictó el juez.

Su guerra interminable con Enrique Iglesias

Julio Iglesias con sus hijos / GTRES

Un dato que casi nadie sabe y que es muy importante para entender la historia de Julio Iglesias es que ostenta un récord Guinness por ser el artista que más discos ha vendido durante su carrera. En 2013 llevaba 300.000 y esta cifra se ha multiplicado con el paso de los años, a pesar de que en los últimos meses está descansando en un discreto segundo plano. Pero, ¿qué tiene que ver esto con su hijo Enrique? Enrique Iglesias decidió probar suerte en el mundo de la música, pero rechazó la ayuda de su padre.

Hay una gran rivalidad para ver quién es mejor y lo cierto es que Julio ha vendido muchos más discos. La relación entre padre e hijo ha pasado por muchos momentos e incluso ha llegado a ser inexistente en ciertas etapas. Todo esto responde a cuestiones artísticas, pero también a las grandes ausencias del cantante veterano. Fuentes cercanas aseguran que cuando Julio Iglesias estaba con Isabel Preysler no pasaba mucho tiempo en familia debido a sus compromisos profesionales y esto a la larga le generó consecuencias.