Julio Iglesias contará su vida de una manera inesperada

Julio Iglesias acaba de aceptar uno de los proyectos audiovisuales que marcará un antes y un después en su trayectoria. Y es que, de la mano de Netflix, el artista protagonizará su primera serie autobiográfica donde se desnudará, como nunca antes lo había hecho, y contará los episodios más emblemáticos de su carrera, tanto profesional como personal. Desde que saltó a la fama, lo cierto es que el día a día del intérprete siempre ha acaparado gran parte de las páginas de las revistas del corazón más populares pero, pese a estar bajo el foco mediático constantemente, Julio siempre ha actuado bajo los hilos más herméticos posibles. Hasta ahora, que la ficción mencionada cambiará todo.

«Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que era la compañía ideal para realizar este proyecto», afirmaba Julio Iglesias, según varios medios. Al mismo tiempo, confesaba sentirse muy agradecido con todo el apoyo recibido.

El proyecto aún se encuentra sumergido en los primeros pasos de desarrollo y producción, por lo que no se tienen muchos detalles al respecto. No obstante, de acuerdo con el comunicado oficial, la serie mostrará «todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical». Al mismo tiempo, se desconoce cuando será la fecha en la plataforma lance en su catálogo el resultado del mismo pero, sea cuando sea, lo cierto es que todo parece indicar que será todo un éxito ya que, por primera vez, Julio Iglesias se prestará a dejarse conocer más allá de las luces, los discos de oro y las fotos de revista.

Una vida llena de giros inesperados

La vida de Julio Iglesias ha pasado por multitud de acontecimientos y giros inesperados. Su popularidad en la esfera pública comenzó en las canteras juveniles del Real Madrid después de terminar sus estudios de Derecho. Sin embargo, un desafortunado accidente le obligó a retirarse del deporte de élite y a probar suerte en el mundo de la música.

En los años 70 se posicionó como uno de los artistas españoles más reconocidos en el extranjero y, una década después, consiguió batir récords de ventas en los cinco continentes. Esta impoluta trayectoria, como era de esperar, ha estado marcada por un sinfín de galardones únicos que valoran su carrera, entre los que destaca el trofeo Guinness de los Récords como ‘el artista latino que más discos ha vendido en el mundo’.

Más allá de su impacto en la música, su faceta de galán y conquistador, con dos matrimonios, y un sinfín de romances, también quedará al descubierto en la ficción de Netflix. Al mismo tiempo que es probable que también hable, largo y tendido, sobre la relación que mantiene con sus ochos hijos.