Durante la tarde de ayer, el nombre de Isabel Pantoja se convirtió en el absoluto protagonista y la figura de Julián Muñoz fue muy cuestionada. Todo ocurrió en Ya es verano, que contactó con una persona que trabajó junto a la cantante hace muchos años y que ha querido contar, por primera vez, cómo fue esa época. David Luna, el guardaespaldas de la tonadillera, dio unas declaraciones que no han sentado nada bien al exalcalde de Marbella, que ha roto su silencio para desmentir todo lo confesado.

Al parecer, Julián Muñoz no solo contrató sus servicios como escolta, sino que también le encomendó otras tareas de las que, probablemente, Isabel Pantoja se acabe de enterar. “Por ejemplo, saber en todo momento dónde estaba, qué es lo que hacía, con quién se movía… Éramos como los topos de Julián para ver qué movimientos hacía Isabel”, confesó ayer David. Según el escolta, el excalcalde le pagaba unos 3.500 euros en efectivo por trabajo, además de comunicar que Isabel tenía miedo de entrar a prisión. Asimismo, el escolta aseguró que la tonadillera había sido una “víctima de Julián”, además de revelar una frase que se quedó para siempre en su memoria: “Siempre recuerdo una frase de Julián cuando estuvimos en un garito de Marbella y nos hizo un comentario que dijo: ‘a mi no me importa ir a la cárcel, porque todos mis nietos ya no van a trabajar más’. Es lo que más me impactó y se me ha quedado grabado para toda la vida”. Un nuevo mazazo para la tonadillera que podría estar ahora atando cabos y dándole solución a muchas de las incógnitas que han rodeado durante tantos años su vida, aunque por el momento no se ha querido pronunciar al respecto.

Quien sí ha querido romper su silencio y dar un paso al frente ha sido Julián Muñoz que, tras varios meses alejado del foco mediático, ha reaparecido en televisión para desmentir todo lo que David Luna ha confesado por primera vez. “No le conozco, me ha llamado la atención que sale que fue asistente de Isabel Pantoja, pero yo no le conozco de nada”, ha comenzado diciendo. En cuanto a las imágenes en las que David Luna aparece escoltando a la artista, el exalcalde de Marbella ha querido desentenderse completamente: “Si os dais cuenta, eso es un batiburrillo de gente que hay ahí que no sé a qué viene. Yo no le conozco de nada”.

Tras hacer hincapié en que desconoce quién es ese señor que ha salido hablando de él y de su exmujer, Julián ha querido dejar claro que ellos jamás llevaban guardaespaldas a ningún sitio. “He hablado con Pepe del Real que me llamó y me ratificó. No le conozco de nada. Si le contrató alguien sería alguien de los conciertos o de la música, pero yo jamás he contratado a este señor y no he contratado a un guardaespaldas porque no lo he tenido nunca”, ha sentenciado, dejando claro que a sus 75 años que va a cumplir, no tiene edad ni motivos para mentir. Asimismo, David comentó que el enlace entre ellos dos fue Fosky, que se ha puesto en contacto con Jorge Moreno para apoyar la versión del guardaespaldas, algo que no ha sentado nada bien al protagonista. “Fosky es un personaje que no me aporta nada, ni bueno ni malo ni regular”, ha dicho tajante.

En cuanto a las informaciones que afirman que Julián Muñoz puso un topo a Isabel para seguirla y saber lo que hacía en todo momento, el afectado ha sido claro: “No mandé a nadie que le investigara, jamás. ¿Crees que a esta edad me importaría decir algo de otra forma?”. Además, el día de hoy se ha emitido la segunda parte de la entrevista del guardaespaldas, en la que este afirma que el exalcalde organizaba fiestas con mujeres de las que su mujer no tenía ningún conocimiento. “Ni una fiesta. No tengo nada que ocultar. Solo quiero vivir en paz. Si no es malo que la gente hable, que se exprese, eso es bueno”, ha comentado, dejando claro que lo único que ha dicho David son mentiras.

Y es que, aunque en un primer momento ha asegurado que no pensaba tomar medidas legales al respecto, tras escuchar las palabras sobre las presuntas fiestas privadas, Julián ha confesado que ya se ha puesto en contacto con su abogado para hacer lo pertinente. «Es mentira que yo haya hecho fiestas con cinco o seis señoritas como él dice, ni siquiera cuando era joven. No pensaba tomar medidas, pero después de decir estas barbaridades he cambiado de opinión porque así me lo ha aconsejado mi letrado», ha sentenciado. Asimismo, el exalcalde ha dejado muy claro cuál piensa que es el objetivo de todo esta guerra que ahora, 13 años después, ha estallado: «El objetivo de este señor, bajo mi punto de vista, está muy claro y no es otro que el de montar un buen negociete tanto él como el tal Fosky, pero a mí lo que me interesa en este momento es dejar las cosas muy claras, porque mi casa estaba vigilada las 24 horas del día, no he hecho nada de lo que ese señor ha dicho».