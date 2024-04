Julián Muñoz rompe su silencio y desvela su verdadero estado de salud

Julián Muñoz ha roto su silencio. El ex alcalde de Marbella, que fue dado de alta el pasado día 25 de marzo después de cerca de dos semanas ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, debido a una insuficiencia respiratoria, ha sorprendido a todos llamando en directo al programa Así es la vida, de Telecinco, en la tarde de este martes. Julián ha descolgado el teléfono después de recibir la llamada de una de las colaboradoras del programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz en la cadena insignia de Mediaset.

Tal y como han revelado en el espacio de las tardes de Telecinco, Julián se ha mostrado «muy nervioso» cuando ha recibido por primera vez la llamada de la prensa. Aunque en un primer momento ha preferido no responderla, finalmente «ha sido considerado y ha devuelto la llamada»: «Ha dicho que él no quiere entrar y que no quiere hablar con la prensa. Dice que no es nadie para hablar en directo, que está bien con los suyos» han indicado, para después asegurar que «está bien, son buenas noticias y significa que se está recuperando». «Dice que está bien rodeado de los suyos, que ahora quiere estar tranquilo y que agradecería que no le pusiéramos como protagonista», señalan.

Julián Muñoz llama en directo a ‘Así es al vida’./ Telecinco