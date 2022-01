Julián Muñoz deberá entregar a la Justicia todo el dinero que haya ganado con su flamante docuserie. La orden la ha emitido la Audiencia Nacional mediante dos decretos emitidos por la Sala de lo Penal Sección Tercera de dicho organismo. Y tiene como objetivo recaudar fondos para abonar las indemnizaciones a las que fue condenado por el caso Saqueo II, donde se le condenó por ser parte del desvío de dinero público del Ayuntamiento de Marbella en la etapa de Jesús Gil como alcalde.

El primero de los documentos es tajante al respecto y refleja que la expareja de Isabel Pantoja 46.602.030,20 euros, quedando pendiente de pago casi todo: 46.231.278,25 euros. Después de haber certificado el impago, la Audiencia Nacional acuerda reabrir la ejecución de la sentencia condenatoria para hacer una nueva averiguación patrimonial.

En otro punto se deja muy claro que esto no solo es para el documental No es la hora de la venga, es la hora de la verdad sino que se acuerda «el embargo de cualquier clase de remuneración o retribución a cuya percepción tuviere derecho el penado por su participación en cualquier programa televisivo. Esto en garantía de dicha cantidad adeudada en concepto de indemnización». Mientras tanto, en el segundo documento, se insta a remitir oficio a la empresa relacionada con la producción de la docuserie con el fin de comunicarle el embargo.

Hay que recordar que la Audiencia Nacional condenó a Julián Muñoz y al exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, a seis años de cárcel en el 2013. Se les acusaba de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por el caso Saqueo II, que comenzó mediante un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999. Finalmente, el Tribunal Supremo tomó la decisión de rebajar las penas de prisión impuestas tanto a Muñoz, pasando de seis a cinco años, como a Roca, al que se le impusieron finalmente tres años de cárcel.

La docuserie de Julián Muñoz emitirá su segundo y último capítulo este viernes 21 de enero. El abulense seguirá dando detalles hasta ahora desconocidos de su polémica relación con Isabel Pantoja. Entre otras cosas, contará cómo la tonadillera le recibió en su chalé Mi gitana tras romper su relación. «Que te vayas de esta casa», le dijo, según palabras de Muñoz, y le dio un plazo para que se marchara, «te tienes que ir hoy». Pero él la contestó así, «de esta casa me iré cuando me dé a mí la gana», cuenta el exalcalde en el programa.

El espacio volverá a repetir presentador y colaboradores en plató: los periodistas Paloma Garcia – Pelayo, Rosa Villacastín, Juan Luis Galiacho, Ángela Portero, José Manuel Parada y el fotógrafo Lalo Álvarez. En el primer episodio se vio a un Julián Muñoz muy arrepentido de alguno de sus comportamientos, como por ejemplo lo mal que hizo las cosas con su exmujer, Mayte Zaldívar: «Tuve muy poca vergüenza. Yo quería estar en el plato y en las tajadas. Quería estar con Isabel, pero no me quería separar. Tendría que haber sido más hombre. Cuando ha pasado el tiempo lo he reconocido, yo estaba con las dos».