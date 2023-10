La muerte de Matthew Perry ha consternado a gran parte del mundo. El actor alcanzó su máxima fama tras dar vida a Chandler Bing en la serie de Friends y, desde entonces, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la sitcom, la cual lleva traspasando generaciones desde hace casi dos décadas. Nada más conocerse la inesperada noticia de su pérdida, el mundo de la interpretación ha mostrado su tristeza y sus máximas condolencias en las redes sociales, donde han querido rendir homenaje al recién fallecido con emotivos mensajes de cariño envueltos en un profundo dolor expresado.

Y es que, además de alcanzar su reconocimiento mundial de la mano de Friends, lo cierto es que su trayectoria en el mundo de la interpretación (donde destacan otros proyectos audiovisuales como Growing Pains, Silver Spoons, Boys Will Be Boys o The West Wing, entre muchos otros), le obligó a conocer a multitud de rostros conocidos de la industria, los cuales hoy lloran su muerte.

«Qué pérdida. El mundo te echará de menos Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiada corta vida segurá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos», escribía Maggie Wheeler, compañera de rodaje del recién fallecido en el set de Friends. Junto a sus palabras, la actriz ha querido rememorar una de las escenas más recordadas que pudieron compartir ante las cámaras.

A Maggie le han seguido otros muchos compañeros de reparto como Paul Rudd, quien dio vida a Mike Hannigan en la serie: «No puedo expresar con palabras lo triste que estoy tras enterarme de la muerte de Matthew. Te echaremos mucho de menos», escribía en su perfil de Instagram. Por su parte, Morgan Fairchild, su madre en la ficción, también ha expresado sus máximas condolencias en las redes: «Tengo el corazón roto de pensar que ‘mi hijo’ se ha ido. Era un actor aún joven y brillante. Mis condolencias a todos sus seres queridos, pero en especial a su padre, John Bennet Perry, con quien trabajé en Flamingo Road y Falcon Crest».

Además del elenco de Friends, otros actores y actrices que trabajaron junto a Matthew en otros proyectos audiovisuales también han querido escribir emotivos mensajes en su honor. Es el caso de Alyssa Milano, quien compartió set con el fallecido en Who’s The Boss: «Matty, ¿recuerdas cuando íbamos a jugar al bingo en esa iglesia del valle? Me hiciste reír con ese tipo de risa dolorosa. Una risa llorona. Me hiciste llorar-reír», comentaba.

Shannen Doherty, su compañera de rodaje en Beverly Hill 90210 también ha querido dedicarle unas emotivas palabras en su perfil de Instagram: «Nuestra amistad duró mucho tiempo. Toda una vida realmente. Sé que muchos están sufriendo, especialmente nuestra pequeña banda. Muchos le echaremos de menos. Podría ser más poética o decir las cosas mejor pero ahora mismo, el shock y la tristeza prevalecen», confesaba.

El que fue uno de los amores de Matthew Perry, Julia Roberts, también ha querido dedicarle un último adiós, publicando varias fotografías juntos sobre unos emojis de un corazón roto y una cara de tristeza. A todos los mencionados se han unido también nombres como Olivia Munn, Rumer Willis, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, Ryan Adams o Paget Brewster, entre muchos otros.