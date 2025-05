El juicio contra Sean Combs (55 años), más conocido como Puff Diddy, continúa su curso. El rapero está acusado de agresión sexual y de liderar una red de prostitución, unos cargos que podrían acarrearle incluso una pena de cadena perpetua como sentencia definitiva del caso. El pasado 12 de mayo, comenzaron los alegatos ante el tribunal de diferentes testigos y amigos cercanos al artista y, si bien el testimonio de Cassandra Ventura, la mujer que mantuvo una relación de más de una década con el cantante y que destapó la supuesta organización criminal que lideraba, no dejó indiferente a nadie, el de Scott Mescudi (conocido universalmente como Kid Cudi) no ha sido menos.

El pasado 22 de mayo, Kid Cudi acudió a los juzgados de Nueva York para declarar en el polémico juicio mencionado. Allí, narró momentos tensos y violentos que vivió con el acusado que, hasta ahora, no habían salido a la luz. No obstante, entre todos ellos, sin duda llamó la atención el que sucedió en 2011, cuando Diddy irrumpió en su casa de Hollywood Hills tras enterarse de que este estaba saliendo con su ex novia, Cassandra. En ese momento, Cudi no estaba en su domicilio y fue avisado por su asistenta del hogar de la llegada del acusado. Según ha contado, cuando regresó se encontró los regalos que había comprado a su familia por Navidad abiertos y a su perro encerrado en el baño.

Kid Cudi. (Foto: Gtres)

Pero esto no fue todo. Meses después, el coche de Kid fue incendiado y, a pesar de que Combs le negó por activa y por pasiva tener nada que ver, durante el juicio, Cudi ha asegurado que mintió. Después del incidente del coche, Cudi ha narrado que se reunió con Diddy en el Soho House de Los Ángeles, donde Sean Combs le esperó con las manos detrás de la espalda como «un supervillano de Marvel».

Este testimonio corroboraría los episodios de celos que Cassandra ha asegurado delante del juez que ha sufrido durante años de la mano de Diddy Puff. Además, la cariñosamente conocida como Cassie detalló el supuesto maltrato que llegó a vivir durante su relación. «Había discusiones violentas que solían acabar en algún tipo de maltrato físico. Arrastrándome, o cosas de esa naturaleza […] Me golpeaba la cabeza, me empujaba, me arrastraba, me pateaba e incluso me pisoteaba la cabeza si estaba en el suelo», contaba.

Puff Diddy y Cassandra Ventura. (Foto: Gtres)

Por ahora, se desconoce la duración total del juicio antes de conocer la sentencia final, aunque dado el buen ritmo que han seguido los testimonios, se espera que el veredicto se pueda conocer a principios del mes de julio. Por ahora, será el próximo 27 de mayo cuando se reanude la sesión con el resto de alegatos que quedan aún por conocer, entre los que destacan el del ex asistente de Combos, Capricorn Clark, o el de los representantes del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, entre otros.