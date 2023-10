Si hay algo que caracteriza a Josie, el estilista de Cristina Pedroche, son sus particulares gafas. Sin duda, sus seña de identidad más palpable. Al margen de lo estilístico, su nombre está de actualidad debido a un complicado episodio que vivió por el que casi pierde la vida. Después de varios meses de ausencia, el colaborador especializado en moda reaparecía en Zapeando con al alegría que tanto le caracteriza. Durante su intervención explicaba que a pesar del bache de salud que había sufrido en estos momentos se encuentra «muy bien». «He engordado 11 kilos. Casi me muero», recordaba para después añadir que «colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal».

Josie en una imagen de archivo / Gtres

Josie es conocido en el mundo de la televisión por ser uno de los periodistas de moda especializados en este ámbito, es diseñador y estilista y conocido, especialmente, por su participación en programas como Zapeando, MasterChef Celebrity, Veo cómo cantas y Tu cara me suena.

Su historia

En realidad se llama José Fernández-Pacheco, pero es conocido en la crónica social y el mundo del entretenimiento como Josie. Nació en Manzanares, en Castilla-La Mancha un 28 de marzo en el seno de una familia tradicional y liberal con un alto nivel económico. Siempre lo tuvo claro y no dudo en perseguir sus sueños. Estudió Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Una vez terminó esta etapa cursó un máster en comunicación de moda en la escuela de arte Central Saint Martins de la Universidad de Londres, además ha realizado un máster en moda y estilismo de Vogue. Después de toda esta formación colabora como profesor en el IMF International Business School.

Pese a que se ha convertido en toda una celebridad a nivel nacional, apuesta siempre por la discreción en todo lo relacionado con su esfera más personal. En su perfil de Instagram reúne más de 200 mil seguidores, con los que comparte sus últimos proyectos. De hecho, es en la mencionada red social donde confirma que no publica contenido privado y si lo hace es en contadas ocasiones.

Josie el estilista de Cristina Pedroche / Gtres

Estilista de Cristina Pedroche

La figura de Josie también destaca por ser uno de los componentes del equipo que está tras los diseños que luce Cristina Pedroche en Nochevieja. Juntos han trabajado durante 8 años consecutivos. Sobre cómo prepara los diseños que luce la presentadora, el director creativo explico a Vanity Fair que «primero necesito descansar del revuelo que se monta cada año y una vez celebrado el éxito (ya van siete récords consecutivos en Antena 3) hago un barbecho espiritual. Este año, a principios de marzo, habiendo contemplado los horrores de la guerra con gran bajón, empecé a imaginar una alegoría del caos y el orden, la guerra y la paz… Ahí comenzó todo».