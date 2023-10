Cristina Pedroche toca fondo con ‘Password’: los datos que la ponen en la cuerda floja

A Cristina Pedroche no le están saliendo las cosas todo lo bien que le gustaría después de la maternidad. No tiene nada que ver con su faceta como orgullosa mamá, sino con su último trabajo: Password. El formato producido por Fremantle (España), regresó a nuestro país de la mano de Antena 3 el pasado 28 de julio, en horario de prime time (22.00 horas). Camino de los tres meses de vida, los datos no son ni mucho menos los esperados y se empieza a temer por su continuidad.

Desde su concepción, el espacio liderado por la presentadora madrileña nació con la idea de apoderarse de la noche, primero los viernes y posteriormente los sábados. Pero hay que comenzar diciendo dos cosas. Por un lado, que el contrincante ha sido realmente duro (Got Talent), toda una apuesta sólida por parte de la competencia. Además, es un hecho demostrado que el consumo de televisión se ha reducido drásticamente y ya no se ven las audiencias de antaño ni de lejos. Hasta el fútbol, rey indiscutible del share, ha visto menguadas sus siempre altísimas cifras de seguimiento.

El problema es que ninguno de los anteriores pretextos justifican el escaso seguimiento que está teniendo el programa de Cristina Pedroche. Su caída al abismo se ha producido de manera progresiva y sin pausa. Si en sus primeras semanas era capaz de moverse en cuotas de pantalla superiores al 10%, la realidad actual es que se encuentra en menos de la mitad.

Este pasado sábado, Password se hundió, bajando al 5.4% de share, dos décimas menos que el sábado anterior. Quizá la peor noticia sea hincar rodilla ante la versión más discreta de la competencia. Y es que Got Talent firmó un 12.2% de cuota de pantalla, su segunda peor marca de la presente edición, lo que se tradujo en una media de 1.007.000 espectadores. Aun así, es más del doble. Son guarismos preocupantes y que generan inquietud en los pasillos de Antena 3 por lo que no se puede descartar algún movimiento en las próximas semanas. Hay programas con más audiencia que Password que fueron cancelados.

En medio de esta decepción, Cristina Pedroche volvió recientemente a Zapeando tras su baja por maternidad. Allí se mostró feliz, radiante de estar viviendo momentos irrepetibles junto a su pequeña, pero también dejando claro que quiere formar una familia numerosa: «Mi problema es que si me gusta el yoga me hago profesora de yoga, si me gusta el ejercicio físico me hago profesora de musculación y fitness. Ahora me gusta ser madre, pues quiero ocho hijos».

¿De qué va el concurso de Cristina Pedroche?

La productora hizo público en su sitio web la mecánica de un concurso que prometía recuperar el terreno perdido con su competir, pero lo que se ha conseguido es hacerlo aún más grande.

Audiencias aparte, el funcionamiento es el siguiente. Cada equipo formado por un concursante y un invitado famoso luchará por adivinar palabras claves, passwords, que solo uno de los componentes de la pareja conoce. ¿Cómo lo harán? Ofreciéndole pistas, palabras o claves de una sola palabra. Además, tendrán un tiempo limitado para adivinarlo.

El programa se va a divide en tres partes:

Primera partida

Dos concursantes lucharán con la ayuda de los invitados por ganar esta partida. El que lo consiga podrá llevarse hasta 10 000 € y, además, es automáticamente finalista de la «Superpartida».

Segunda partida

Dos nuevos concursantes lucharán, con la ayuda de los mismos invitados famosos, por ganar esta partida. El que lo consiga podrá ganar hasta 10 000 € y es automáticamente finalista de la «Superpartida».

La Superpartida

Los dos ganadores de las rondas anteriores se enfrentarán, con la ayuda de los invitados famosos en esta partida final. Ganar será crucial ya que, el que lo consiga, puede llevarse un premio en metálico de hasta 20 000 €.