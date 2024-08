En esos instantes, todos los compañeros de Ortega, preocupados por la gravedad de lo ocurrido, corrieron hacia él. Con una rapidez impresionante, lo levantaron del suelo y lo ayudaron a recomponerse, limpiando su chaqueta mientras el público contenía la respiración. Afortunadamente, el susto no pasó a mayores, pero las imágenes y la tensión vivida dejaron huella en todos los presentes. Testigos del incidente no dudaron en expresar su preocupación. Uno de ellos, visiblemente afectado, comentó: «Con la edad que tiene, yo creo que no debería seguir toreando. Esto ha sido un aviso.» Ortega Cano, sin embargo, es conocido por su inquebrantable pasión por el toreo, y aunque este susto fue considerable, no parece que haya mermado su ilusión por continuar en los ruedos.