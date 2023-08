Jorge Sanz cumple 54 años: la vida más desconocida del actor convertido en abuelo

La vida de Jorge Sanz ha cambiado mucho en los últimos años, pero hay algo que sigue permaneciendo intacto: el público le adora y sigue todos sus pasos con gran entusiasmo. A sus 54 años recién cumplidos, el artista ha decidido regresar a los medios de comunicación gracias a un programa que le permitirá mostrar su faceta más natural. Jorge Sanz será concursante de MasterChef Celebrity y compartirá espacio con rostros tan destacados como Toñi Moreno o Jesulín de Ubriuqe. Curiosamente con este último tiene algo en común.

Jorge Sanz siempre ha mantenido su vida al margen del foco mediático, pero a veces ha hecho excepciones para dar detalles que no han dejado indiferente a nadie. En una ocasión se sentó en el plató de un mítico programa de televisión y desveló que en su momento intentó ligar con Belén Esteban, pero ella no estaba demasiado receptiva. La expareja de Jesulín de Ubrique prefirió no seguir profundizando en este asunto.

Jorge Sanz en el teatro / Gtres

La carrera del artista siempre ha dado mucho de qué hablar. Su proyecto más comentado es el papel que tuvo en Verano Azul, pero este reto solo fue el principio de una lista infinita. En 2003 debutó en el teatro con la obra Arsénico, por favor y demostró que también estaba capacitado para entretener a sus fans encima de los escenarios. Aunque lo que más llama la atención es que grabó su primera película con nueve años y todavía sigue sintiendo pasión por la industria del cine.

Un cambio de rumbo muy positivo

El actor protagonizó en 2010 ¿Qué fue de Jorge Sanz?, una serie basada en su trayectoria que narraba el delicado momento que estaba travesando. Durante un tiempo estuvo sin proyectos, pero talento nunca le ha faltado y supo reinventarse a tiempo. Una década después decidió cambiar de registro y participó en El Desafío, un concurso de Antena 3.

Jorge Sanz en ‘El desafío’./’El desafío’

Sin embargo, de lo que más orgulloso está Jorge Sanz es de su faceta de abuelo. Su nieta se llama Vera y asegura que es la alegría de la familia. En 2022 Sanz recibió el premio Veremador d’Honor en Mallorca y habló ante los micrófonos de la agencia GTRES sobre su pequeña. «Me ha tocado una nieta muy tranquila, la estoy disfrutando mucho. Estoy en una fase muy sereno, muy tranquilo y disfrutando de la familia».

El error que cometió Jorge Sanz

Jorge Sanz en el campo / GTRES

Su nieta Vera es de parte de su primera hija, a la que tardó un tiempo en conocer. Durante una de sus entrevistas en Viernes Deluxe reconoció que se había equivocado. Sus declaraciones llamaron mucho la atención porque Sanz siempre ha sido muy prudente con su vida privada. «Me arrepiento de no haber ejercido de padre de mi primera hija desde que nació», comentó bastante afectado. «Cuando quise hacerlo ya era demasiado tarde. No había un día que no me arrepintiera y no pensara en ella. Yo tenía un agujero enorme. Estábamos los dos deseando conocernos. Lloré muchísimo el día que conocí a mi hija».

Sin embargo, su hija le perdonó y en estos momentos disfrutan de una relación estupenda. El actor sigue teniendo muchos compromisos profesionales y la última oferta que ha recibido es para concursar en MasterChef Celebrity. Jorge Sanz vive en una casa situada a las afueras de la capital, concretamente en Torrelodones. La vivienda está asentada en un terreno de 3.000 metros que el artista ha usado para plantar su propio huerto y para disfrutar de un corral con gallinas y ocas.