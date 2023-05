El papel de Jorge Javier en Sálvame está a punto de llegar a su fin. Después de 14 años contra viento y marea, uno de los programas más aclamados de Telecinco echa el cierre para comenzar una nueva etapa en Mediaset de la mano de Borja Prado. Si ya eran más que notables los bailes de sillas de la cadena de Fuencarral, después del Código Ético todo ha caído en picado. Y uno de los más salpicados ha sido el presentador, que meses antes se había buscado un plan B por si algún día se veía de patitas en la calle. Ahora que el fin del espacio televisivo es una realidad y que su despido, por ende, es inminente, el escritor de Antes del olvido (y sus compañeros de plató) no ha dudado en pronunciar todo lo que piensa y nunca ha dicho.

Un sinfín de dardos envenenados

Tras hacerse pública la noticia del final de una etapa, el presentador ha ido soltando joyitas que no han pasado desapercibidas. Durante el Deluxe llegó su primera indirecta, cuando Lydia Lozano preguntó si iban a estar toda la vida con una pregunta, a lo que él respondió: «Bueno, lo que nos quede». Esa misma noche, Kiko Matamoros hizo alarde de su sentido del humor al recordar que Marujita Díaz estaba muerte: «¿No será esto una premonición? Aquí huele a muerto».

Asimismo, durante la entrevista a Miriam Corregüela (hija de Ginés), Jorge Javier hizo alusión al largo periodo de vacaciones que tiene ahora tras la cancelación de Sálvame. «Yo estaré en Mikonos. Ahora que voy a tener tiempo», bromeó. Sin embargo, puede que su rostro sea más habitual de lo que se imaginaba, ya que su contrato dura hasta 2025 en la cadena, por lo que se dejará ver en otros programas, aunque nunca más al frente de Sálvame.

La oferta de Pablo Iglesias

Tras ver con un pie (pero no dos) en la calle a Jorge Javier, el que fuera líder de Podemos ha lanzado una suculenta oferta de trabajo que no ha estado exenta de polémica. Después de alejarse de la política, Iglesias fundó Canal Red y ahora ha hecho un llamado al presentador a través de Twitter: «Muy pronto en Canal Red ‘Rojos y Maricones’ presentador por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano».

La respuesta (capitalista) de Jorge Javier

Aunque se hizo mucho de rogar, el presentador le contestó a través de un audio de Whatsapp que Pablo Iglesias reprodujo en su programa: «Mira, Pablo, que he estado revisando el acuerdo y la verdad es que ya estamos a puntito de lograrlo. Quizá deberías subir un poquito más, sólo un poquito… porque tú sabes que yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero». Pero no todo quedó ahí, pues el maestro de ceremonias de Sálvame ofreció una alternativa de cara a las elecciones del 28M: «Claro que, si consigues que Podemos y Sumar vayan juntos a las elecciones, te hago una rebajita».