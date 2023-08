El pasado mes de mayo, Joaquín Torres vivió uno de los momentos más especiales de su vida: su boda con Raúl Prieto. Enlace al que acudieron numerosos rostros conocidos y que tuvo lugar en Sevilla. Tras seis años de romance sellaron su amor en una celebración por todo lo alto. Sin embargo no todo ha sido un camino de rosas para el apodado como el ‘arquitecto de los famosos’. Ha sido en una reciente entrevista para el videopodcast No es para tanto, presentado por Cisco García y Raquel Rostro, donde se ha sincerado sobre cómo experimentó el darse cuenta de su orientación sexual y tratar de llevar una vida completamente incompatible junto a Mercedes Rodríguez, la que fuera su pareja y madre de sus dos hijos.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en el día de su matrimonio / Gtres

Conoció a la pintora en la Universidad, época en la que asentaron su noviazgo, que duró siete años. De hecho, llegaron a comprometerse, pero poco antes de pasar por el altar, ella dio por finalizada la relación. Una dolorosa ruptura que supuso un punto de inflexión en la vida de Torres, ya que fue cuando intentó aceptar su orientación sexual, de la cual renegaba. «Me tuve que obligar a aceptarme. Me paso siete años de mi vida tratando de aceptar mi homosexualidad, y yo lo odiaba. Odiaba el ambiente gay, cada vez que me acostaba con alguien vomitaba», ha recordado el catalán

El arquitecto Joaquín Torres, pareja de Raúl Prieto / Gtres

También, ha revelado cómo fue su historia de amor con Mercedes. «Yo no deseaba a Mercedes, ¿tú sabes lo que es acostarse con alguien que no deseas? Llorábamos juntos muchísimas veces, no éramos felices», ha dado a conocer, después de aclarar que fue «completamente honesto» con su ex pareja, con la que intentó retomar la relación bajo una particular condición, la de no tener más hijos.

Pese a haber llegado a este punto en común, vieron crecer a sus dos niños, Álvaro y Manuel, con quienes también se sincero sobre este asunto. «Fue lo más difícil en mi vida. Yo tenía terror de decirle a mis hijos: ‘Papá es homosexual’. Ellos eran muy pequeños. Ten en cuenta que cuando me separo tenían 7 y 2 años», ha explicado Torres, que se reunió con su primogénito al enterarse de que había escuchado rumores en el colegio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquin Torres (@acerojoaquintorres)

«Le dije: ‘Sé que te han dicho que papá tiene un gran secreto, pero no tengo ningún secreto y menos para ti. Pero no he hablado de esto contigo porque no sabía si lo ibas a entender. A papá le gustan los hombres. Dejé a mamá y ahora estoy enamorado de un hombre», ha contado Joaquín Torres sobre cómo comunicó a su hijo su condición sexual. «Me dijo: ‘Papá, no me importa nada, yo lo que quiero es que seas feliz», ha revelado sobre la respuesta que le dio al sincerarse con él.