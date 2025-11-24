Joaquín Torres despide a su padre arropado por Florentino Pérez
Este 24 de noviembre ha tenido lugar la misa funeral en el Tanatorio de Pozuelo
Joaquín Torres ha estado arropado por su ex, Raúl Prieto
Joaquín Torres se enfrenta este 24 de noviembre a uno de los días más complicados de su año. El famoso arquitecto despide a su padre, Juan Torres Piñón, arropado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por Raúl Prieto, su ex. Hace solo unas horas, el ex de Raúl Prieto aparecía en redes sociales para anunciar la pérdida de su progenitor a los 89 años junto a una ilustración en la que aparecían dos manos entrelazadas: «Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá». Todo un varapalo que se suma a los cambios que Torres ha tenido que vivir en este 2025.
A primera hora de este día gris y lluvioso en Madrid, Joaquín Torres ha acudido al Tanatorio de Pozuelo para despedir a su progenitor, donde se ha celebrado una misa a las once y media de la mañana en su memoria. Minutos antes, el arquitecto ha hecho su aparición en las inmediaciones, visiblemente roto por la pérdida familiar y de riguroso luto.
Florentino Pérez arropa a Joaquín Torres en el funeral de su padre. (Foto: Gtres)
Un año complicado para Joaquín Torres
Hace solo un año y medio que el famoso arquitecto despedía a Joaquina Vélez, su madre: «Mi mundo hoy es otro ya para siempre. Mi casa, mi calle… Mi mundo se apagó sin remedio. Amarillos, naranjas, azules, verdes… se han transformado en tonos sin vida. Mi vida se fue un poco con ella». Un duro varapalo que se sumó a otro complicado momento en el 2023. Torres sufría un accidente de tráfico en el que sufrió lesiones en el pulmón e hígado. Tras pasar por esta razón por el quirófano en varias ocasiones, tuvo un largo proceso de recuperación.
Raúl Prieto también ha acudido al Tanatorio de Pozuelo para despedir a su ex suegro. (Foto: Gtres)
Además, este 2025 tampoco ha sido nada sencillo para el arquitecto. Este pasado verano salió a la luz su ruptura con Raúl Prieto, con el que se casó en mayo del 2023 en Sevilla. Una noticia que cogió por sorpresa incluso al propio Torres, que no escondió su tristeza por esta decisión de su ex pareja: «Acepto la decisión de Raúl, pero nadie me puede quitar mi tristeza… Él dejó la relación hace poco más de tres meses. La vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien».
Así era Juan Torres Piñón, socio de Florentino Pérez
Por el momento, se desconoce la razón del fallecimiento de Torres Piñón. Sea como fuere, ha dejado completamente desolado a su hijo Joaquín, que siempre habló con orgullo del importante papel de su padre en su familia y en el mundo empresarial.
La llegada de Florentino al Tanatorio de Pozuelo. (Foto: Gtres)
Tras estudiar Ingeniería de Caminos, el padre de Joaquín fundó, junto a Florentino Pérez -que sigue siendo Presidente Ejecutivo, ACS (Actividades de Construcción y Servicios), una empresa líder en el sector de la construcción, de la que formó parte hasta 1997, tal y como comentó Joaquín Torres en una entrevista: «Cuando mi padre vendió las acciones de la constructora en el 97 se quedó con una liquidez inmensa y con un patrimonio que prefiero no decir porque me parecen cantidades obscenas», dijo en ABC.