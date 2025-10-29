De Joaquín Prat, a Ana Rosa Quintana: los aplaudidos discursos en homenaje a las víctimas de la DANA

Un año después, España entera vuelve a vestirse de luto para recordar a las víctimas de la DANA, el devastador temporal que arrasó con pueblos y vidas enteras en cuestión de apenas unas horas. Así, los medios de comunicación se han volcado por completo para apoyar a los afectados, muchos de los cuales siguen lidiando a día de hoy con las terribles consecuencias de la riada. De Joaquín Prat a Ana Rosa Quintana, los presentadores no han dudado a la hora de alzar la voz y solidarizarse con las víctimas, dedicándoles la emisión este 29 de octubre que ya ha quedado grabado en el calendario.

Empezando por Ana Rosa, quien esta mañana abría su programa con un contundente mensaje. «Buenos días, Sólo el pueblo salva al pueblo. Lo vimos escrito con barro en las paredes de Valencia hace un año», comenzaba relatando. «Si algo quedó claro aquel trágico 29 de octubre de 2024 que se llevó la vida de 229 personas en la DANA de Valencia, es que sólo el pueblo salva al pueblo. En España, lo mejor es el pueblo», matizaba. Tal y como se encargaba de recordar la presentadora, esa es una frase que Antonio Machado le escribió a uno de sus amigos en 1937. Precisamente, en la localidad valenciana de Rocafort, «municipio cercano a las zonas más devastadas por la DANA, donde Machado y su familia se refugiaron de los horrores de la guerra y el abandono», ha detallado Quintana.

Captura de Ana Rosa Quintana en ‘El Programa de Ana Rosa’. (Foto: Telecinco)

Ahí, Ana Rosa ha señalado que 88 años después «el pueblo de Valencia, abandonado por el Gobierno central y regional, hizo suya la frase de Machado». Además, ha recordado la encomiable labor de todos los vecinos, quienes no dudaron a la hora de armarse con palas y salir a la calle para intentar recuperar lo que un día fue su hogar. «En medio del barro, brotó de manera espontánea un aluvión de solidaridad que aún tenemos en el recuerdo. Un pueblo abandonado por las autoridades salió a las calles con cubos, palas y botas para echarse al barro», argumentaba la comunicadora.

En este mismo sentido, ha seguido Joaquín Prat desde El tiempo justo, pronunciando un emotivo discurso que seguramente ha llegado al corazón de muchos espectadores. Un programa especial en el que han atendido en directo el homenaje de Estado por la DANA en Valencia. «Hoy es un día para recordar a las víctimas, para estar cerca de sus familias, para preguntarnos si hemos aprendido algo y para exigir responsabilidades ante el grado mayúsculo de incompetencia que se desplegó ese día y en los días sucesivos», ha afirmado contundente el presentador.

Captura de Joaquín Prat en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Además, aprovechaba para dedicar una sentidas palabras a los municipios más afectados: Catarroja, Paiporta y Benetússer. «Me hubiese encantado estar ahí, créanme, pero cuestiones profesionales me lo han impedido. Estaremos, estaremos para seguir dándole voz a los afectados», ha prometido, dispuestos a recorrer la zona para comprobar de primera mano cómo se han gestionado las ayudas, y si realmente las víctimas han recibido el apoyo necesario. «Ya les digo yo que no», concluía tajante al inicio del programa.