Para susto el que se llevaron Joaquín Cortés y su pareja, Mónica Moreno. Ha sido la propia Mónica quien a través de una serie de stories publicados en su perfil de Instagram donde ha dado a conocer el terrible episodio familiar que vivieron por culpa de un perro suelto que atacó a su hijo Romeo.

«Tengo un cabreo que voy a explotar. Yo lo siento pero si llego a estar delante no sé qué hubiera hecho con el perro. Yo también soy animal y tengo instinto. Amo a los animales, pero más amo a mis hijos», explica Mónica, visiblemente afectada por lo sucedido. Debido a que había sangre tras la mordida, los servicios sanitarios aplicaron el protocolo de emergencia para llevar al pequeño a un hospital de urgencias para que examinaran la gravedad de las heridas producidas por dicho ataque.



Mónica también ha revelado que Romeo «está bien» y que vio cómo el perro atacaba a su hijo desde la ventana, ya que los dos hijos iban de camino al parque con una persona de confianza. «De repente veo en otras pistas allá a lo lejos como hay dos perros, uno de tamaño mediano y otro un poco más pequeño que estaban sueltos. Todo ocurrió súper rápido…», ha narrado.

«El perro mediano empieza a ladrar y va corriendo a la pista en la que está Romeo. Veo que la dueña no hace nada. Me pongo a gritar porque yo esto lo veo desde la casa de mi madre. La cuidadora iba un poquito atrás porque iba con Leone porque se le había caído una pelota y veo como el perro engancha una vez a Romeo, pero como no le engancha bien lo hace otra vez y bueno, al final le muerde», ha recordado Mónica. Posteriormente llegó la policía, por lo que ahora, Mónica Moreno y Joaquín Cortés están a la espera de juicio por este incidente.

El ingreso de Joaquín Cortés

Este episodio llega después de que el bailaor estuviera ingresado en el hospital La Princesa de Madrid al encontrarse indispuesto. A través de su cuenta de Instagram reveló lo que le había ocurrido. «Lo que la gente no sabe… ni siquiera mi propia compañía… Es que hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Aún así estuve ensayando sin descanso semanas… y pude bailar en Madrid en el @teatro_real y en Barcelona en el @liceu_opera_barcelona…», comenzó diciendo.

«Hace unos días… estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí… llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxigeno…», añadió. Estuvo varios días ingresado y el día 10 de este mismo mes pudo continuar recuperándose desde la tranquilidad de su hogar.