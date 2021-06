Joaquín Cortés se encuentra en un momento complicado. Su hijo pequeño, de solo tres meses, se encuentra ingresado en un hospital madrileño debido a una fuerte bronquiolitis. Él mismo ha relatado el infierno por el que están pasando viendo a su bebé enfermo. “Nuestro budita ha dado positivo en un virus más peligroso en bebé que el COVID. Más agresivo”, ha escrito en sus redes sociales junto a la imagen del niño en la cama del hospital. “Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y ahora está ayudando a respirar a nuestro hijo”.

El bailaor ha relatado cómo el niño empezó teniendo mocos, por lo que actuaron como si de un catarro habitual se tratara, con “lavados y nebulizador” -dos de las pautas recomendadas por los pediatras-, porque “no tenía más síntomas”. “El viernes y el sábado estuvo durmiendo muchísimas horas…y eso nos mosqueó. Como si estuviera muy cansado”, continúa explicando el artista.

“El domingo se quejaba, no quería comer, respiraba rápido y se puso muy pálido. Llegó con saturación 89. Y un virus muy agresivo llamado VRS que le ha provocado la bronquiolitis”, dice con suma preocupación. Pero además ha aprovechado para alabar el papel de su chica: “La otra luchadora… su mamá”, escribe junto a una imagen de madre e hijo juntos. Están siendo días muy complicados para la pareja. Mónica ha estado en el hospital junto al bebé los primeros días, y Joaquín le hacía el relevo para que pudiera descansar y estar con su hijo mayor.

La propia Mónica también ha contado en sus redes sociales qué está pasando. El pequeño está estable y, afortunadamente, los especialistas han decidido no trasladarse a la UCI. El ingreso repentino del bebé, ha hecho mella en el ánimo de todos, especialmente en su hermano mayor. La mujer de Joaquín ha explicado que Romeo “está ausente en la guardería”, ha hablado con él y ha llorado porque la echa de menos. “El pobre me vio bajar el domingo corriendo de un coche con su hermanito y desaparecer durante días”, cuenta en sus ‘stories’.

“Esto es horrible, va a ser la primera noche que no pase con mi bebé desde que nació, pero Romeo me necesita”, cuenta en un video al llegar a casa. Mónica muestra un semblante triste, preocupado y no puede disimular el cansancio debido a la preocupación por el estado de salud de su hijo pequeño, el desasosiego del mayor y el llevar más de tres días sin poder descansar.

El segundo hijo de la pareja nació el pasado mes de febrero. Un bebé muy querido que llegó para completar la familia que ya habían formado con Romeo, nacido en octubre de 2018. Días antes de dar a luz, la psicóloga le escribía una bonita carta a su primer niño, expresándole los sentimientos ante el nacimiento del pequeño: “Te mentiría si no te digo que estoy muy asustada. Me da pánico hacerte daño. Haré todo lo posible por besarte, abrazarte y estar a su lado incondicionalmente como hasta ahora”. Y así lo está haciendo tanto ella, como Joaquín Cortés y el resto de su familia, su mejor apoyo en estos difíciles momentos.