Jessica Bueno vuelve a pisar la pasarela tras su ruptura con Jota Peleteiro

Jessica Bueno ha vuelto a la pasarela tras una etapa complicada. La modelo de 32 años ha participado esta semana en SIMOF, el Salón Internacional de Moda Flamenca que se celebra cada año en Sevilla. Fue ella misma la que confirmó hace unos días que estaría en esta edición de la pasarela flamenca. Un evento muy especial para ella, en pleno proceso de ruptura con Jota Peleteiro, algo que ha sido muy complicado para la modelo.

Visiblemente emocionada, Jessica no ha tenido reparos en atender a las cámaras de la Agencia Gtres. «Hacía ya bastante tiempo que no desfilaba y estaba bastante nerviosa, pero bueno, al final es como volver a casa», ha dicho. «Estoy muy ilusionada por volver, por estar aquí, muy feliz», ha comentado la modelo.

A pesar de que los últimos tiempos no han sido fáciles para ella, Jessica Bueno se ha mostrado muy optimista: «Vivimos diferentes etapas en la vida y tenemos que adaptarnos y progresar y, ahora mismo, también, ya no soy una niña, estoy contenta, me siento madura y con fuerzas para vivir mi día a día», ha explicado.

La modelo no ha querido hablar sobre cómo está su corazón, ni tampoco se ha querido pronunciar sobre inesperada ruptura y la nueva pareja de su ex. «Creo que el 2023 va a ser muy bueno, estoy con ilusión y muy feliz. Con muy buenos proyectos, acompañada, y asesorada, que es muy importante también», ha recalcado.

La ex de Jota Peleteiro ha dicho que no solo va a participar en SIMOF, sino que en breve también espera estar en otro tipo de desfiles. Esto supone que podríamos verla quizás sobre una de las pasarelas más importantes de nuestro país, la Mercedes-Benz Fashion Week de la ciudad de Madrid, que se celebra en apenas unas semanas.

La reaparición de la sevillana en SIMOF ha coincidido con la inauguración de su empresa, que ha creado junto a una amiga. Un proyecto que, según ha comentado, está teniendo muy buena acogida y con el que está muy contenta. Ella misma lo ha anunciado a través de sus redes sociales con un post en el que ha dado algunos detalles de esta iniciativa. «Por fin llegó el día en el que sale a la luz este proyecto para el que hemos estado trabajando con tanta ilusión y cariño durante los últimos meses. Hoy comenzamos esta nueva etapa con nuestra propia empresa de organización de eventos con la que siempre hemos soñado», ha escrito la sevillana. Se trata de una empresa que, de momento, va a centrar su trabajo en Madrid, País Vasco y Galicia y en la que va a contar con el apoyo de su amiga, Lorena Bermúdez, a la que conoció durante su etapa universitaria.