Un extraño mensaje de Jessica Bueno aumenta los rumores de ruptura con Pablo Marqués

Los problemas de Jessica Bueno y Jota Peleteiro ya no están bajo el foco mediático, a pesar de que no han desaparecido. La cuestión es que la modelo ahora tiene otro conflicto abierto y se niega a dar explicaciones, así que las dudas crecen por momentos y cada vez son más los que piensan que está ocultando algo. Lo último que ha pasado le ha dado la razón a este último grupo. La exnuera de Isabel Pantoja ha publicado un extraño mensaje en sus redes sociales que confirmaría el controvertido momento que está viviendo.

Todo empezó por un arrebato de Jota Peleteiro, quien usó su Instagram para publicar una foto de Jessica con Pablo Marqués. El empresario le robó el corazón justo después de su separación del futbolista y Jota advirtió de algo: no iba a tolerar más atrevimientos. A él le acusaron de ser infiel y el tiempo, como dijo él, puso las cosas en su sitio. Durante estos meses Jessica ha estado en silencio y ahora hay nuevos datos que corroboran su extraña situación.

Pablo Marqués, el último novio de Jessica Bueno / Instagram

El mensaje de Jessica Bueno

Jessica Bueno siempre ha tenido mucha repercusión en la crónica social, pero ella ha guardado las distancias y después de su relación con Jota Peleteiro se centró en su carrera como modelo. En su primer desfile tras la ruptura le preguntaron por el asunto, pero guardó silencio. Estaba disfrutando de su amor por Pablo Marqués. Hasta ahora. De un tiempo a esta parte los rumores de crisis suenan con fuerza y las palabras que ha publicado la influencer no ayudan a pensar lo contrario.

«Que ya no tengo prisa. Que ahora las cosas las hago con el alma. Que los miedo los sigo teniendo, pero ya no me impiden. Que las ganas van a más. Me siento a gusto con mi cuerpo. Que me gusta ser como soy. Que las cosas han cambiado para bien porque he mejorado yo. Que la vida tiene sus cosas y que disfrutar de mí es la más bonita de todas».

Jessica Bueno y Pablo Marqués en la Feria de Abril / Gtres

La ex de Kiko Rivera ha tenido muchas oportunidades de desmentir los últimos rumores, pero siempre ha dado la callada por respuesta. Ha llamado mucho la atención que la modelo y su último novio hayan borrado las fotos que tenían publicadas en Instagram. A todo esto hay que sumar el secretismo con el que está tratando Jessica el asunto.

La ex de Kiko Rivera ha ido dejando pistas

Jessica Bueno en Madrid / Gtres

Jessica Bueno ha ido dejando pistas de lo que estaba pasando, sin entrar en detalles, pero sí ha compartido algunas pinceladas. Después de las palabras anteriores ha publicado un vídeo que también ha llamado la atención. «Dejar de preocuparse por lo que no podemos cambiar», escribe debajo del post. La modelo está disfrutando del verano con su familia, pero no hay ni rastro de Pablo Marqués y esto también ha llamado la atención.

Pablo se encuentra en Asturias y Jessica acaba de regresar de República Dominicana, donde se ha escapado con su grupo de amigos. De momento no se han reencontrado. La última vez que se dejaron ver juntos fue el pasado mes de julio. Estuvieron en la playa y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ellos como pareja.