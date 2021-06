Jessica Bueno y Jota Peleteiro ya están en Sevilla. La pareja ha sido captada por las cámaras de la agencia Gtres llegando, junto a sus hijos, al domicilio familiar que poseen en Los Molares, municipio hispalense que vio nacer a la modelo. Este viaje llega en un momento muy delicado para ellos tras la fuerte polémica originada a raíz del bautizo de su primogénito en común y de la comunión del hijo que la andaluza tiene con Kiko Rivera.

Tanto Jessica como Jota han permanecido esta vez completamente al margen de las palabras de Kiko con respecto al evento, en las que aseguraba que dejaba entrever que acepta algunas cosas por el bien de su hijo. Bueno se bajó del coche y, tras asegurarse que sus dos pequeños la acompañaban, entró en el domicilio sin mediar palabra ni responder ninguna pregunta a la prensa.

La ilusión por el inminente nacimiento de su segundo hijo junto al futbolista del Alavés CF ha sido empañada en los últimos días por el asunto de la comunión. Todo un disgusto que a Jessica Bueno no le viene nada bien al estar en un avanzado estado de gestación y del que se quejó en redes sociales: » Qué poco respeto, aun estando en mi estado, y ese día me lo pasé intentando que todo el mundo estuviera feliz y no les faltase de nada. Y creo que así fue», dijo. Además, lamentaba que un día feliz para la familia haya acabado convertido en objeto de controversia: «Qué pena, de verdad, que algo que se ha hecho con la mayor buena intención, aun sabiendo que se convertiría en un circo cuando huyo de esto siempre al final se use para decir mentiras».

Jessica Bueno no es ni mucho menos una de esas personas a las que les guste ser protagonista en los medios de comunicación. La ex de Feliciano López mantiene un perfil discreto e intenta que solo se sepa de su vida privada lo que ella quiere que trascienda. Lo mismo que su actual pareja. Ambos prefieren estar en segundo plano.

No obstante, a Jessica Bueno no le tembló el pulso para defender su decisión de invitar solo a los justos y necesarios a la comunión de su hijo: «He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia», explicaba.

A partir de ahora, la modelo se centrará en vivir sus últimos días de embarazo con la mayor tranquilidad posible, sin sobresaltos y en compañía de su familia. Una paz y calma que le da su tierra siempre que va. Puede que la próxima imagen suya sea ya presentando a su tercer hijo.