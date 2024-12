¿Ha reaccionado Jota Peleteiro a la entrevista bomba de Jessica Bueno? La modelo responde

Jessica Bueno se sentó en el plató de ¡De Viernes! y dio unas declaraciones sobre su ex marido que no han dejado indiferente a nadie. Aseguró que Jota Peleteiro le fue infiel con una compañera de trabajo. También defiende que el empresario no ha cumplido con el acuerdo económico al que llegaron después de la separación. Pero, ¿cómo ha reaccionado la otra parte? La modelo ha reaparecido en Sevilla tras su paso por Telecinco y lo ha contado todo.

Jessica afirma que no ha recibido ningún mensaje de Jota Peleteiro, ni siquiera de su entorno. Es decir, el ex futbolista ha decidido guardar silencio y no hacer comentarios al respecto para no alimentar el escándalo. Eso sí, no sería de extrañar que en algún momento utilice sus redes para dar una respuesta a la influencer, pues ya ha hecho lo mismo en otras ocasiones.

Jessica Bueno durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

«No, para nada», responde Bueno ante los micrófonos de la agencia Gtres cuando le preguntan si Jota Peleteiro ha reaccionado a su último movimiento. Según cuenta, casi nadie sabía que iba a sentarse en el programa presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona, por ese motivo no habló con Kiko Rivera para informarle de sus movimientos.

«No, no lo he comentado con nadie ha sido todo muy rápido», contesta cuando le preguntan si el DJ era consciente de lo que se estaba cocinando en Telecinco.

Jota Peleteiro posando. (Foto: Gtres)

La reacción del público

Jota Peleteiro ha optado por la discreción, pero el público sí ha reaccionado. Tal y como ha contado Jessica Bueno, está recibiendo mucho apoyo. «Sí, al final los mensajes bonitos siempre reconfortan. Sobre todo cuando te atreves a hablar de algo tan íntimo». La modelo ha contado incluso que llegó a estar tan desesperada que solo quería descansar. Su relato ha conmocionado a los espectadores de ¡De Viernes! y las consecuencias están siendo positivas.

Jessica Bueno durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Jessica no está sola. Cuenta con el apoyo del cantante Luitingo, al que conoció durante su participación en Gran Hermano VIP. El artista, consciente del esfuerzo que estaba haciendo su pareja, le dio una sorpresa durante su última intervención televisiva. «No me lo esperaba y yo creo que todo lo que estaba conteniendo allí cuando lo vi a él, empecé a llorar».

¿Cómo pasará la Navidad Jessica Bueno?

La ex de Kiko Rivera tiene tres hijos: uno de la familia Pantoja y dos de su relación con Jota Peleteiro. Eso quiere decir que la Navidad es una época importante para ella, así que no está dispuesta a que nada ni nadie le enturbie estas fechas.

Jessica Bueno en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Sí, tenemos muchas ganas. Iremos a una pista de hielo con los niños y mañana iremos a Mangafest porque mi hijo es súper fan del anime, Goku y todo eso y como nosotros somos dos niños más, pues nos encantan estos planes», ha declarado durante su llegada a Sevilla.

Luitingo está plenamente integrado en el círculo de Jessica y tiene una relación fantástica con sus hijos. Al cantante le hubiera gustado formar su propia familia, pero Bueno le informó de que ella no quería volver a quedarse embarazada. Ha aceptado sus normas y de momento forman un equipo sólido. Es más, se encuentran más enamorados que nunca.