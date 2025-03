En junio del 2022, Jennifer Lopez presentó a su hija Emme con género no binario, utilizando lenguaje inclusivo y apoyando la decisión de su hije. «La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial. Elle está muy ocupade, es reservade, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…», dijo la cantante durante una presentación en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Casi tres años después, la intérprete de Let’s Get Loud ha reaparecido con Emme en un evento en Brodway, que ha acaparado la atención de todos los focos debido a su radical cambio físico.

La última y comentada aparición de Jennifer Lopez y Emme

La popularidad de Emme ha aumentado en los últimos años más allá de la fama de sus padres, Jennifer López y Marc Anthony. La hije de los artistas se ha convertido en todo un icono del colectivo LGTBIQ+ y en varias ocasiones su progenitora ha dejado claro que Emme no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino.

Con el paso de los años, la evolución física de Emme ha sido cada vez más acentuada. Cuando la menor se daba a conocer era una niña que habitualmente vestía de rosa, con prendas que la identificaban como mujer. De hecho, en sus apariciones públicas con sus progenitores solía llevar total looks de vestidos pomposos. Sin embargo, su forma de ver la vida ha cambiado y su madre la apoya al cien por cien.

Jennifer Lopez y su hije, Emme. (FOTO: GTRES)

Además de su vestimenta, que ahora la protagonizan prendas oversize y unisex, uno de sus primeros cambios físicos estuvo relacionado con su pelo. Mientras que la conocimos con un cabello largo, en su adolescencia decidió cortar por lo sano y decir adiós a su melena.

Jennifer López con Emme en París. (Foto: Gtres)

A un año de cumplir la mayoría de edad, Emme ha reaparecido con su madre hace unas horas en Brodway, el corazón artístico de Nueva York, con motivo de la premiere de Othello. Una vez más, madre e hije han acaparado todas las miradas y todos los focos en el photocall del evento, en el que han posado (aunque no es la primera vez que lo hacen, puesto que Emme se ha unido a su madre en algunos shows y compromisos, a diferencia de Maximilian, su hermano mellizo).

Mientras la ex de Ben Affleck ha apostado por un vestido largo de dos piezas cut out con brillos, su hije ha lucido un look mucho más desenfadado. Para la ocasión, Emme ha optado por un traje gris de raya diplomática con una cortaba de cuadros y una camisa gris. Además, ha dejado claro que la niña que fue ya no existe pues ha reaparecido con un clean look sin un ápice de maquillaje y con el pelo por los hombros.