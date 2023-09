Javier Fernández: la agitada vida del campeón del mundo convertido en concursante de ‘GH VIP 8’

Gran Hermano VIP 8 comenzó el pasado jueves. Su gala de estreno dejó boquiabiertos a la mayoría de los telespectadores con el casting presentado, pero cuando parecía que ya no quedaba ningún famoso por entrar a la casa de Guadalix de la Sierra, Marta Flich sorprendía anunciando una nueva identidad que entraría posteriormente para participar en la octava edición del concurso. Su nombre es Javier Fernández, tiene 32 años y su trayectoria en el mundo del patinaje le ha llevado a convertirse en un concursante de reality VIP. Ha sido siete veces campeón de Europa, dos veces campeón del mundo y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2018.

Sin duda una trayectoria intachable que pocos deportistas españoles han podido alcanzar a lo largo de sus carreras. Además, sus logros cobran aún más relevancia cuando se tiene en cuenta la corta edad con la que ha conseguido todo este tipo de títulos. Y es que el pasado 2019, cuando tan solo tenía 26 años y una larga lista de honores a las espaldas, fue cuando decidió retirarse del deporte de élite. En aquel momento confesó que «su cuerpo y su mente ya no llegaban» y eso le hacía pensar seriamente en el nivel de competición en el que quería competir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos)

Tiempo después de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, Javier Fernández aceptó rodar un documental de RTVE Play titulado Javier Fernández: Rompiendo el hielo, donde habló largo y tendido sobre sus inicios y sus problemas con la ansiedad a los que tuvo que hacer frente para gestionar el éxito que iba recogiendo con su carrera profesional, viviendo un cambio drástico desde unos orígenes humildes hasta llegar a lo más alto. Fue precisamente en el documental citado donde explicó que, tras decidir colgar sus patines, pasó por una nueva realidad donde tenía que asentar una estabilidad desconocida para él, con libertad de horarios y una rutina ajena completamente a todo lo estricto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Fernandez (@javierfernandezskater)

Aunque fueron unos años de desafío, consiguió una estabilidad mental no muy lejana a su anterior carrera: asociándose al mundo del deporte en general y del patinaje artístico en particular. Forma parte de los campamentos de verano, de la formación y del entrenamiento de diferentes categorías infantiles y juveniles. Además, también participa en espectáculos de patinaje como Revolution on Ice, del cual es el propio promotor. Cabe destacar que su pasión por el deporte siempre la ha vivido desde su infancia, llevando en los genes implantado la palabra competición. Y es que Javier Fernández es primo de uno de los futbolistas que logró posicionarse como el mejor portero del mundo: Iker Casillas.

Madrid es la ciudad donde nació, aunque ha llegado a vivir en diferentes ciudades alrededor del mundo con motivo de las competiciones de patinaje artístico en las que ha participado. Sus redes sociales están muy centradas en mostrar a sus más de 200 mil seguidores su nueva rutina laboral. Una rutina que está a punto de dejar aparcada temporalmente tras aceptar entrar en Gran Hermano VIP, convirtiéndose, para sorpresa de muchos, en un perfil de reality que ha generado una gran expectación en todos los fans del formato.