La escritora que dio vida al mundo mágico de la saga Harry Potter ha vivido un surrealista momento que ha dado mucho que hablar. J.K. Rowling ha sido víctima de una broma telefónica por parte de unos cómicos rusos que la han hecho creer que estaba hablando con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre la labor de su organización benéfica en el país.

Se ha publicado un vídeo en RuTube, red social rusa, en la que se puede ver a Rowling hablando cerca de diez minutos con el supuesto presidente. Durante esa llamada, la escritora ha tenido que ir respondiendo a sus delirantes propuestas. Además, terminó la conversación sin saber si había sido engañada o no. El desenlace de esta historia lo ha conocido cuando el dúo cómico Vovan y Lexus han publicado la grabación de la entrevista telefónica por vía Zoom.

Los imitadores, Vladimir Kuznestov y Aleksei Stolyarov son conocidos por haber engañado a importantes personalidades, como fue el caso de George W.Bush. También, el príncipe Harry fue engañado y le hicieron creer que estaba hablando con Greta Thunberg.

La protagonista de esta historia no ha sospechado en ningún momento que este suceso se trataba de una broma, a pesar de las preguntas sobre la sexualidad de Dumbledore -personaje de Harry Potter-. «Espero que no fuera con un transexual», bromeó el supuesto Zelenski. Por parte del representante de J.K., ha expresado que este momento que tantos titulares ha acaparado, “ha sido desagradable”. “Además, el vídeo ha sido editado, distorsionando la conversación”, ha añadido.

El éxito imparable de J.K. Rowling

No cabe la menor duda de que, J.K. Rowling es una de las escritoras de más éxito de todos los tiempos y todo gracias a la saga Harry Potter, ficción que ha superado los quinientos millones de ejemplares vendidos. Gracias a este éxito literario, Sunday Times Rich List, indicó en 2008 que la fortuna de Rowling se estima en más de 560 millones de libras.

Fue en junio de 1990, cuando Rowling viajaba de Mánchester a Londres, mientras esperaba en la estación de tren, cuando se le ocurrió la idea de una escuela de magos. “De repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo decir por qué, o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy claramente. De pronto, tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una idea”, confesó en una entrevista. Ese fue el principio de una carrera de éxito imparable, ya que el personaje de Harry Potter es conocido en todos los rincones del mundo.