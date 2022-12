Se desconoce si a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se les rompió el amor de tanto usarlo, que cantaría la inolvidable Rocío Jurado. Pero lo cierto es que su desamor ha sido todo un bombazo informativo que pocos vieron venir. Ahora es cuando se atan cabos y se explica la significativa ausencia del Premio Nobel en el último evento al que acudió la filipina con sus hijas. Sea como fuere, los celos, el carácter de la una y del otro y algún que otro sonado episodio han terminado por diluir una historia de amor que ha sido polémica de principio a fin. Nunca se han podido sacudir de ella.

Para hablar de su trayectoria como pareja hay que retrotraerse a febrero del año 2015. En ese momento, ambos se demostraban su pasión de este modo que vemos en la imagen superior. No obstante, hay que recordar que se conocieron 30 años antes cuando ella le hizo una entrevista a él. Corría el año 1986 cuando Preysler ejercía como una especie de periodista corresponsal para Hola! Realizaba entrevistas por todo el mundo y en ese momento se encontraba en Estados Unidos, donde el escritor trabajaba como profesor invitado en la Universidad de Princeton. Su encuentro tubo lugar en San Luis, en Misuri, donde él había sido invitado por la Universidad George Washington para dar unas conferencias.

La amistad había evolucionado en un amor que se llevó por delante el matrimonio del peruano con Patricia Llosa. Es cierto que estaban separados, pero su divorcio no se produjo hasta el año 2018. La herida abierta entre ellos tardó mucho en cicatrizar. El estallido de su romance supuso un tsunami mediático que dio la vuelta al planeta. Isabel Preysler volvía a encontrar el amor al lado de un hombre tan solo seis meses después del fallecimiento de Miguel Boyer, en 2014, durante un viaje a Londres, patrocinado por Porcelanosa.

Ellos hicieron oídos sordos al ruido exterior que generaba su unión. Nunca se casaron ni tampoco lo necesitaron. Isabel Preysler ya tenía varias experiencias matrimoniales detrás. Los vimos aparecer juntos en toda clase de eventos: cumpleaños, celebraciones navideñas, presentaciones de libros, tardes en los toros y demás. Ella no se escondía cuando en 2021 se derretía hablando de su pareja: «Hay mucha complicidad. Hemos llegado a entendernos muy bien y lo seguimos pasando muy bien juntos. Mario se lleva divinamente con mis cinco hijos y eso para mí es muy importante. Eso ayuda mucho a que yo esté bien en la relación», dijo en la revista Hola. Mucho ha cambiado la película desde entonces a la fecha.

He ahí otro de los puntos controvertidos de su historia de amor. Siempre ha sobrevolado por el ambiente la idea de que la ex de Julio Iglesias tenía escasa (o nula) relación con los hijos de su pareja. Si bien es cierto que no ha sido nunca una mujer demasiado proclive a mezclarse con su familia política. No lo hizo con el cantante, ni con Carlos Falcó, ni con Miguel Boyer y mucho menos con el premiado escritor, tras la tempestad originada al principio de su relación.

Uno de los capítulos más polémicos tuvo lugar este verano, cuando salieron a la palestra unos fuertes rumores de crisis entre ellos. Voces que se apresuraron a apagar de manera rauda. Sin embargo, era realmente extraño que Vargas Llosa se hubiera marchado por unos días a su piso de soltero. Ahora, el tiempo demuestra que hace tiempo que las cosas no iban bien entre ellos.