Isabel Preysler lo cuenta todo: del embarazo de Tamara a su destino y compañía en Navidad

Al mismo tiempo que Tamara Falcó soplaba las velas de su 42 cumpleaños, su madre, Isabel Preysler, cumplía con los compromisos profesionales de su agenda, asistiendo a la premiere de una de las películas más esperadas de los últimos meses: Napoleón. A su llegada, la socialité no dudó en atender a los medios de comunicación, los cuales esperaban recibir declaraciones por su parte que aclararan los rumores que habían surgido sobre Tamara desde que decidió darse el «sí, quiero», con Iñigo Onieva. Y así fue. La hispano-filipina se abrió en canal y habló largo y tendido sobre todo.

Isabel comenzaba afirmando que su hija se encontraba fuera de España , concretamente en Londres, celebrando su cumpleaños. De no haber sido así, pese a haber coincidido el evento con una fecha tan significativa para ella, asegura que hubiera asistido junto a su madre. Iñigo Onieva ha sido el afortunado de poder celebrar junto a Tamara su cumpleaños y aunque la reina de corazones ha reconocido que ha echado de menos el poder estar a su lado, manifiesta que comprende perfectamente que la pareja haya querido festejarlo así. «Está feliz. Totalmente feliz», declaraba, añadiendo que es algo que a ella, como madre, verla así de bien también le supone una gran alegría.

Isabel Preysler en la premiere de la película de ‘Napoleón’/ Gtres

Han pasado cuatro meses desde que Tamara e Iñigo pasaron por el altar y han sido muchos los rumores que se han implantado alrededor de los mismos, señalado un sinfín de especulaciones sobre cómo estarían viviendo esta primera etapa de casados. Rompiendo con todos los esquemas, Isabel ha confirmado que están disfrutando de una época muy bonita: «No lo podían llevar mejor. Aunque claro, están en el principio», decía, al mismo tiempo que ella pronunciaba que daba, convencida, la bendición al matrimonio.

Más allá de su nueva vida como esposa, el cumpleaños de Tamara ha estado salpicado por ciertos rumores que apuntan hacia un posible embarazo, con motivo de las últimas fotografías que la marquesa ha publicado en su Instagram, donde varios internautas han comentado que notan una incipiente tripa en su figura. Tras ser conocedora de las alarmas que han saltado al respecto, Isabel ha querido desmentir frente a las cámaras dicho embarazo, pese a confesar sus ganas de ser abuela: «Deseando estoy. Pero no están todavía».

¿Cómo va a pasar la Navidad Isabel Preysler?

En tan solo un mes llegan fechas muy señaladas marcadas por la Navidad y, para Isabel, serán las segundas que no celebre al lado de Mario Vargas Llosa, el hombre con el que mantuvo una relación sentimental durante ocho años de su vida. Según las palabras pronunciadas por ella misma la pasada noche, su corazón no está ocupado ahora mismo pero, aún así, asegura que «está muy bien como está». En las fiestas mencionadas ha confesado que se centrará en vivirlas de una manera «familiar» y aunque todavía no está todo planeado, cree que las pasará fuera de España.